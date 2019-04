El Pleno de Alcorcón aprueba con 17 votos a favor y 10 en contra una moción urgente para exigir la dimisión "inmediata" del alcalde

LOS VOTOS EN CONTRA DEL PP

Pérez ha ignorado el acuerdo de la oposición y ha recordado que "la decisión de quién gobierna no se toma en una votación de este tipo, sino en unas elecciones donde los vecinos van a votar, que ya han votado, para que quede claro". Además añade: "Yo ya he pedido disculpas y he dicho que me he podido equivocar".