El Parlament celebra este sábado el pleno de investidura de Quim Torra pendiente de la decisión de la CUP

CUARTO CANDIDATO PROPUESTO ESTA LEGISLATURA

El candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat no será investido este sábado debido a que su partido y ERC no cuentan con la mayoría absoluta en el Parlament, por lo que las formaciones independentistas tendrán que esperar al domingo para saber si la CUP decide abstenerse en la sesión del lunes, lo que permitiría que la investidura saliera adelante por mayoría simple.