El juez que emitió un voto particular en la sentencia de 'La Manada': "Sólo hablo en autos y sentencias"

El juez que emitió un voto particular en la sentencia de 'La Manada', Ricardo González, ha indicado que se encuentra "con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de familia, amigos y compañeros". Al ser preguntado por las palabras del ministro Rafael Catalá responde en inglés diciendo "no comments", y explica que sólo habla "en autos y sentencias. No entro en comentarios que se hagan de mi persona".