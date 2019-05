El Gobierno y el PP zanjan los rumores de dimisión: Rajoy acudirá este viernes al Congreso a votar la moción de censura que supondrá su relevo por Sánchez

DESMIENTE QUE HAYA ACUDIDO A ZARZUELA

La única posibilidad de que la moción de censura no se vote es que Mariano Rajoy presentara antes su dimisión, pero desde el Gobierno se garantiza que eso no va a ocurrir. María Dolores de Cospedal ha subrayado que no se ganaría nada con la dimisión porque no hay motivos para ello y se podría interpretar como la asunción de una culpa.