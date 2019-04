El Gobierno mantiene la intención de recurrir la candidatura de Puigdemont sin aval del Consejo de Estado

EL GOBIERNO INSISTE A PESAR DE LA NEGATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO

El informe, preceptivo pero no vinculante del Consejo de Estado, matiza que avala los argumentos jurídicos planteados por el Gobierno en su petición pero discrepa sobre el momento de hacerlo, cuando todavía no se sabe siquiera si el ex presidente se presentaría en el Parlament para su investidura o no.