El Gobierno amenaza con intervenir las cuentas de la Generalitat si en las próximas 48 horas no justifican sus pagos

tras la decisión del govern de suspender el envío de informes sobre sus gastos

El Gobierno ha dado 48 horas a Puigdemont para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. Si en esas 48 horas no adopta ese acuerdo, será el propio ministro Montoro quien lo haga, y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.