El exdirector del Cisneros no ve "razón para sospechar" trato de favor a Casado aunque reconoce que "había interés"

ENTREVISTA EN ONDA CERO

Alberto Pérez de Vargas, el ex director del Centro Cardenal Cisneros, donde Pablo Casado cursó sus estudios, asegura en Más de uno que "no hay ninguna razón para sospechar que aprobaron a Casado por trato de favor". Además, señala que a él, "Esperanza Aguirre jamás me llamó para pedirme ningún tipo de intervención".