El difunto Juan Gabriel arrasa en los Grammy Latino y gana el premio al mejor álbum del año y al mejor álbum vocal pop tradicional

AMBOS POR "LOS DÚO 2"

Los españoles Alejandro Sanz y Niña Pastori se hicieron con los premios al mejor vídeo musical versión larga ("Sirope vivo") y al mejor álbum de música flamenca. Durante la gala no se hizo referencia sobre la victoria de Donald Trump, excepto por la mexicana Carla Morrison, quien manifestó sobre el escenario: "No dejemos que ningún cabrón naranja nos quite la libertad emocional y espiritual que tenemos".