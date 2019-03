La prohibición de entrar en Barcelona a coches de más de 20 años en 2020 pone en pie de guerra a los propietarios de coches clásicos

El AYUNTAMIENTO DE BARCELONA DARÁ EL STOP A CERCA 130.000 VEHÍCULOS ANTIGUOS EN 2020

El anuncio de la alcaldesa de Barcelona de que se prohibirá circular a los vehículos de mas de 20 años ha provocado un intenso debate. Los defensores del medio ambiente no lo ven mal, pero los propietarios de coches viejos que no tienen medios para adquirir uno nuevo, logicamente, no están de acuerdo. La norma, que entrará en vigor dentro de dos años, también puede perjudicar a los aficionados a los coches clásicos.