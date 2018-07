El 21,6% de la población está en situación de pobreza y vive con menos de 8.522 euros al año

según el ine

El 37,3% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, el 34,4% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, el 9,3% llega a fin de mes con "mucha dificultad" y el 7,4% no puede pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad, porcentajes que se han reducido entre uno y cinco puntos.