Medio millar de jubilados salen a la calle en Madrid en defensa del sistema público de pensiones

Uos 500 pensionistas han salido a las calles del centro de Madrid para exigir unas prestaciones "dignas" y que se revaloricen conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).

Convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la marcha ha transcurrido sin incidentes desde la Glorieta de Carlos V (Atocha) hasta la Puerta del Sol, pasando por delante del Congreso de los Diputados, con el lema "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".

Los asistentes a la protesta, en su mayoría jubilados, han coreado consignas como "Los servicios públicos no se venden y las pensiones se defienden, "la lucha es el único camino", "pensionista, si no luchas, nadie te escucha" o "no falta dinero para las pensiones, lo que sobran son ladrones".

Además, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "Discriminar hoy al mayor que serás tú?", "Viejo sí, tonto no" o "Ladrones, pagué mi pensión". Una de las portavoces de la coordinadora, Concha de Frutos, ha asegurado a EFE que "lo inmediato y urgente" es la actualización permanente de las pensiones con arreglo al IPC. Además, ha afirmado que la protesta también se ha producido por el tratamiento "francamente desafortunado" que, a su juicio, les dio la Policía el pasado miércoles durante una protesta frente al Congreso.