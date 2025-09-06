Todos los objetos del Hotel Reina Victoria de Madrid en venta a precio de ganga

Largas colas a la puerta del Hotel Reina Victoria de Madrid. Pero no es para alojarse porque ese hotel se ha cerrado ante la venta a una gran cadena hotelera que lo va a convertir en otro referente del alojamiento en la capital española, Madrid. Las colas son para acceder al antiguo hall donde se exponen todos los objetos que un día acompañaron a los clientes del gran hotel: desde camas, sofás, mesas, sillas, hasta la vajilla, toallas, albornoces o unas simples zapatillas.

Todo está a la venta. Pero no para todos: la empresa ECO-ONE ha sacado a subasta unas dos mil entradas gratuitas para coordinar un acceso limitado de los ciudadanos a la compra de ese mobiliario a precio de ganga: hasta con un 75 % de descuento.

Cualquiera puede comprarlos si logra una entrada gratuita en la web de Eco-One

Accedemos al interior del hotel y vemos lámparas a cinco euros, televisores de 43 pulgadas a 70 euros y las cajas fuertes que a veces vemos en nuestras habitaciones de hotel a 25 euros. Son precios irrisorios para un público generalista. Pero como nos dice Zdenka Lara, cofundadora de la empresa ECO-ONE que dirige esta venta a los ciudadanos, lo que se persigue es que nada acabe en los contenedores de basura.

Cuando se produce el cierre de un hotel, la labor de ECO-ONE es lograr que nada se tire y que todo tenga una segunda vida. Por eso, los propietarios de este mobiliario lo venden a precio de saldo. Lo bueno es que cualquiera puede comprarlos. Lo malo es que hay un número limitado de visitas y que las entradas para poder comprar se agotaron el primer día en el que salieron a la adquisición. Pero los afortunados se están llevando todo aquello que pudo disfrutar un viajero que se alojara en este hotel: desde los espejos hasta las almohadas, pasando por los albornoces o secadores.

Como nos dice Zdenka Lara, se trata de la "cultura del reciclaje", la economía circular llevada a cabo en el mundo de los hoteles. De modo que nos encontramos a pequeños empresarios acudiendo a obtener aquí mobiliario a buen precio, hasta a particulares que buscan objetos para su casa o personas que acaban de mudarse a Madrid y ven aquí una oportunidad para decorar su casa con objetos de calidad a precios razonables.

El objetivo: Que ningún objeto del hotel acabe en un contenedor de basura.

La venta dura todo el fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre y el día 9 sacarán online en su página web todos los objetos que no se hayan vendido para que se puedan adquirir. Vemos a cientos de personas acercarse al hotel a intentar comprar, pero es imposible si antes no han logrado sus entradas a través de la página web de ECO-ONE. El primer día se formaron largas colas que hicieron necesaria la presencia de la Policía Nacional. Todo para dar una nueva vida a los objetos que formaban parte del Hotel Reina Victoria. Que ahora descansarán en miles de casas con una nueva alma.

