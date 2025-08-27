Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Reestablecida la circulación del AVE Madrid-Barcelona tras un incendio en Guadalajara

Adif ha informado de lo ocurrido este miércoles a través de sus canales oficiales.

Tren AVE en imagen de archivo

Tren AVE en imagen de archivoRENFE

Un incendio en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria en Guadalajara ha provocado la suspensión de la circulación del AVE Madrid-Barcelona. Así lo ha informado Adif a primera hora de la tarde de este miércoles. Un tren se encuentra detenido en Ariza y otro en Calatayud. Dicho incendio ya ha sido extinguido y se ha reestablecido la circulación.

El gestor Adif comunicó la incidencia en sus canales oficiales en torno a las 16:30, tras detectarse el foco a las 16:00 en el paraje de El Sotillo (Yebes), según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas). De momento, la interrupción ha afectado a dos trenes que tuvieron que retroceder hasta Brihuega.

Renfe informó de al menos tres servicios afectados por la incidencia. Uno de ellos quedó detenido en Ariza (Zaragoza) y otro en Calatayud (Zaragoza), ambos con destino Madrid, además de un Madrid–Figueres que no llegó a salir de origen. A última hora de la tarde, el escenario operacional era el siguiente:

  • ALVIA Pamplona 15:08 – Madrid 18:25: detenido en Calatayud.
  • AVE Barcelona 15:17 – Sevilla Santa Justa 21:24: detenido en Zaragoza.
  • AVLO Madrid 17:27 – Barcelona 20:46: sin salida.

La prioridad en estos casos es garantizar la seguridad de la circulación ante la proximidad del fuego a la traza ferroviaria. Tanto Adif como Renfe recomiendan a los viajeros consultar en tiempo real el estado de su tren en canales oficiales y en las estaciones antes de desplazarse, dado que pueden producirse ajustes de recorrido, demoras o reubicaciones.

