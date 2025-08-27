Reestablecida la circulación del AVE Madrid-Barcelona tras un incendio en Guadalajara

Un incendio en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria en Guadalajara ha provocado la suspensión de la circulación del AVE Madrid-Barcelona. Así lo ha informado Adif a primera hora de la tarde de este miércoles. Un tren se encuentra detenido en Ariza y otro en Calatayud. Dicho incendio ya ha sido extinguido y se ha reestablecido la circulación.

El gestor Adif comunicó la incidencia en sus canales oficiales en torno a las 16:30, tras detectarse el foco a las 16:00 en el paraje de El Sotillo (Yebes), según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas). De momento, la interrupción ha afectado a dos trenes que tuvieron que retroceder hasta Brihuega.

Renfe informó de al menos tres servicios afectados por la incidencia. Uno de ellos quedó detenido en Ariza (Zaragoza) y otro en Calatayud (Zaragoza), ambos con destino Madrid, además de un Madrid–Figueres que no llegó a salir de origen. A última hora de la tarde, el escenario operacional era el siguiente:

ALVIA Pamplona 15:08 – Madrid 18:25: detenido en Calatayud.

AVE Barcelona 15:17 – Sevilla Santa Justa 21:24: detenido en Zaragoza.

AVLO Madrid 17:27 – Barcelona 20:46: sin salida.

La prioridad en estos casos es garantizar la seguridad de la circulación ante la proximidad del fuego a la traza ferroviaria. Tanto Adif como Renfe recomiendan a los viajeros consultar en tiempo real el estado de su tren en canales oficiales y en las estaciones antes de desplazarse, dado que pueden producirse ajustes de recorrido, demoras o reubicaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com