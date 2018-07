El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros presidido por el Rey Juan Carlos los ajustes económicos anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno extraordinario del Congreso del pasado miércoles.

En una rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Economía, Luis de Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno ha querido enviar el mensaje de que las medidas adoptadas "no son fáciles, ni sencillas, pero es lo que se debe hacer". Con samblante serio y visiblemente afectada, Santamaría ha defendido que "lo que no se puede hacer es no hacer nada, aunque sea duro para muchos españoles".

La vicepresidenta ha anunciado un calendario de reformas para el segundo semestre del año que contiene 20 nuevas leyes "para reformar las administraciones públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía".

Entre ellas se encuentra un código penal económico, que tiene como objetivo luchar contra el delito fiscal y penalizar a los malos gestores. Aquellos que oculten sus cuentas serán inhabilitados.

Subida del IVA

Montoro ha anunciado que finalmente la subida del IVA entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. De esta forma, a partir de ese mes el IVA general pasa del 18% al 21%. En esa misma fecha subirá el tipo de reducido del 8% al 10%, mientras que se mantendrá el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad en el 4%.

La subida del IVA, según Montoro, se completará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social un punto en 2013 y otro en 2014. También ha confirmado Montoro el ajuste en los ayuntamientos, que reducirán en un 30% el número de concejales.

En cuanto a la subida del IVA para la compra de vivienda, Montoro ha recordado que la aplicación del IVA superreducido (del 4%) tenía una "fecha de caducidad", que ha fijado el Gobierno a partir de 2013.

Fondo de ayuda a las CCAA

Durante el turno del ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha confirmado que el Ejecutivo prepara un mecanismo de ayuda para las comunidades autónomas, que podrán acceder a un máximo de 18.000 euros.

"Todas las administraciones y cargos debemos hacer esfuerzos"

Será un fondo que se va a financiar mediante el Tesoro Público y será gestionado por el Ministerio de Hacienda. La adhesión al mecanismo será voluntaria. El fondo, sin personalidad jurídica, conlleva la asunción de condiciones presupuestarias y financieras.

Reforma de la Ley de Costas

El Consejo ha dado el visto bueno al anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, una norma que elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa.

Además, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los 'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo.

En este sentido, Santamaría ha subrayado que la norma, que será remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tiene dos objetivos fundamentales: proteger el litoral y dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios.