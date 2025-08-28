Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

RENFE

Renfe retira los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona y los sustituye por AVE

El motivo principal se debe al perfil de viajero que suele realizar el trayecto, mayoritariamente corporativo. Los viajeros que hayan adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados con las mismas condiciones.

Imagen de archivo de un tren AVLO

Imagen de archivo de un tren AVLOAVLO

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El 8 de septiembre será la fecha límite para los Avlo que circulan diariamente por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. A partir de ese lunes, el servicio lo prestarán trenes AVE, pero "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos".

Reubicación de los billetes ya comprados

Renfe ha explicado que esta "reorganización se produce después de la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor".

Los cambios serán para aquellos clientes que hayan adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre. Estos serán reubicados en los nuevos servicios AVE manteniendo las mismas condiciones de su viaje, tal y como ha informado este jueves el operador en un comunicado y ha recogido Europa Press.

Un servicio más orientado para viajeros frecuentes

Renfe justifica el cambio en las necesidades del perfil del usuario de este trayecto, donde predominan los desplazamientos laborales "el producto AVE se "adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Dejar un empleo sin saber cuál será el siguiente, cada vez más habitual

Joven trabajando en una tienda

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de un tren AVLO

Renfe retira los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona y los sustituye por AVE

Joven trabajando en una tienda

Dejar un empleo sin saber cuál será el siguiente, cada vez más habitual

Turismo masivo en el casco antiguo de Girona

Girona borra su centro histórico del mapa para frenar el turismo masivo

Vuelta al cole
Vuelta al cole

La cuesta de enero se adelanta para los padres a septiembre con la vuelta al cole: lo que tienes que hacer para ahorrar

Fotos retocadas con IA
Inteligencia Artificial

Cuidado con estas fotos de destinos turísticos paradisiacos... hechas con Inteligencia Artificial

Noruega.
Empleo

¿Buscas trabajo? Noruega oferta más de 13.000 puestos para españoles

En el portal de Red Europea de Servicios de Empleo, conocida como EURES, el país nórdico ha lanzado un diverso listado de vacantes, de los cuales los sanitarios se requieren como profesión preferente en sus plantillas.

Un panel informativo de la T-2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat
Cataluña

Casi 30 vuelos cancelados y 50 con retraso en el aeropuerto Barcelona - El Prat por el mal tiempo

El mal tiempo y la previsión de fuertes lluvias obliga a cancelar varios vuelos en el aeropuerto de Barcelona.

Un detenido por robar más de 10.000 joyas

¿Cuánto te darían por tus joyas de oro? La OCU revela las grandes diferencias entre ciudades y comercios

Alquilar una habitación ronda los 420 euros de media

Alquilar una habitación ronda los 420 euros de media

Incendio Guadalajara

Restablecida la circulación del AVE Madrid-Barcelona tras un incendio en Guadalajara

Publicidad