Renfe retira los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona y los sustituye por AVE

El 8 de septiembre será la fecha límite para los Avlo que circulan diariamente por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. A partir de ese lunes, el servicio lo prestarán trenes AVE, pero "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos".

Reubicación de los billetes ya comprados

Renfe ha explicado que esta "reorganización se produce después de la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor".

Los cambios serán para aquellos clientes que hayan adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre. Estos serán reubicados en los nuevos servicios AVE manteniendo las mismas condiciones de su viaje, tal y como ha informado este jueves el operador en un comunicado y ha recogido Europa Press.

Un servicio más orientado para viajeros frecuentes

Renfe justifica el cambio en las necesidades del perfil del usuario de este trayecto, donde predominan los desplazamientos laborales "el producto AVE se "adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor".

