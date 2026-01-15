Radiografía del mercado del alquiler y letra pequeña de las medidas anunciadas por el Gobierno

Este año 2026, recién estrenado, 1,6 millones de hogares deben revisar sus contratos de alquiler. Se firmaron justo después de la pandemia de la COVID. En estos 5 años, la vivienda se ha convertido en el principal tema de preocupación y debate de este país, los precios se han incrementado un 35% y no hace falta decir que los salarios no han seguido el mismo ritmo, así que la gran pregunta es ¿podría usted pagar 500 euros más al mes de alquiler?

Según los datos del último Eurobarómetro, la vivienda es con diferencia la principal preocupación entre los españoles por delante de cuestiones como la inflación o la inmigración. El 36% de los españoles consultados identifican la vivienda como el principal problema al que se enfrenta España, diez puntos más en la anterior encuesta.

Los grupos políticos lo saben, unos y otros se llenan la boca con hipotéticas soluciones, sin embargo, los meses pasan y lejos de que la situación mejore en el mejor de los casos se mantiene y en el peor, empeora. ¿Es la vivienda una prioridad real para la clase política?

Ni dos semanas ha tardado el presidente del Gobierno en volver a la carga y situar el debate en el ladrillo, y concretamente en el alquiler. El escenario elegido fue el arranque de las obras del nuevo barrio de Campamento, y ojo porque no es un simple decorado. En Campamento se van a construir 10.700 viviendas asequibles que acometerá Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda titular del 98% de la superficie. Esta operación no es una novedad, llevaba paralizada desde 1989.

La asequibilidad se fijará en función de los siguientes criterios: para el alquiler, precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado. Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM y que no tengan otras propiedades.

Con ese telón de fondo, Sánchez anunció un real decreto ley, con medidas "urgentes y contundentes". En concreto, incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

Bonificación fiscal para caseros

Si desgranamos una por una las medidas, lo primero que nos llama la atención es que esta copla nos suena. El 13 de enero de 2025, es decir, hace justo un año, el presidente anunciaba una propuesta que tenía que pasar por el Congreso de los Diputados: la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilasen su vivienda, según el índice de referencia.

El 12 de enero de 2026, 364 días después, Sánchez repitió prácticamente lo mismo: "Todos los propietarios que no especulen, y que por tanto, no aumenten el precio del alquiler les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, el 100% del IPRF que compensará lo que ganaría si incrementaran ese precio del alquiler".

Esta medida no tardó en desatar el enfado de los socios de Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó de "grave error" "regalar dinero público a los rentistas". En la red social BlueSky avanzó que "en estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo."

En la misma línea se pronunció el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy: "La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas, no puede ser una opción y sobre todo no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país y por tanto en los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo".

Desde Podemos, Ione Belarra ha llamado a la movilización social: "Es para que ardan las calles en movilización social". "La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya".

También crítico se ha mostrado Gabriel Rufián: "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas? Pues que este gobierno le ha fallado y que a la próxima en lugar de votar esperanza votará odio".

Desde Bildu, Oskar Matute ha optado por dar la receta: "Lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más. Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".

Pese al rechazo manifestado por todos los socios, Sánchez se muestra confiado de que el decreto saldrá adelante porque dice "es buena para la gente".

Y qué opina el principal partido de la oposición. Pues aquí está la principal curiosidad, algunas de las medidas de populares y socialistas se parecen bastante, sin embargo, si tuviésemos que apostar diríamos que los dos principales partidos del país no van a ir de la mano.

Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si lidera el próximo gobierno de España vinculará la financiación autonómica al incremento del número de viviendas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos. Su plan propone también reducir la burocracia para las licencias de construcción de vivienda con un "silencio positivo", es decir, que si no reciben respuesta en tres meses se otorgue la licencia automáticamente. Además insta a movilizar todo el suelo público disponible para ofrecerlas en alquiler "un 30% más barato que la media del mercado".

También propone Feijóo aprobar una ley del suelo y aquí se abre un nuevo melón. El pasado mes de febrero la reforma de la Ley del Suelo del PSOE llegó al Congreso y el PP rechazó el texto y presentó uno propio en el Senado.

Limitar el alquiler por habitaciones

Con el objetivo de luchar contra el fraude en los alquileres de temporada, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que se fijarán condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Coto al "abuso" de poder por habitaciones

La última de las medidas conocidas esta jornada pasa por poner coto al "abuso" del alquiler por habitaciones: "La renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda".

Y ¿qué opinan los expertos en vivienda? En Espejo Público Jon Goitia, propietario de 15 pisos turísticos, no ha tenido reparo en calificar la medida de "fatal".

"Incluso el Gobierno se ha dado cuenta de que ha desequilibrado demasiado el tablero de juego. Todas las ventajas han sido para los inquilinos y ninguna para los propietarios. Ya se han empezado a renovar los primeros contratos post pandemia y me dicen que están siendo un absoluto drama. No nos olvidemos que esos contratos ya eran baratos entonces. Recordemos que en pandemia ya hubo gente que se quedó con un piso vacío, no podían salir sus posibles clientes a ver pisos y después de 4-5 meses con el piso vacío ya aceptaron cualquier cantidad porque igual les estaba comiendo la hipoteca...Ya eran baratos en el 20 ¿qué no serán hoy?", desgrana.

