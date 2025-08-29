Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Renfe

¿Qué pasa si tengo billetes de los trenes AVLO que Renfe ha retirado?

Renfe va a reorganizar su oferta en la línea más concurrida de España y garantiza que los billetes ya comprados serán válidos para trenes AVE sin coste adicional.

Imagen de archivo de un tren Avlo

Imagen de archivo de un tren AvloEFE

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Renfe ha confirmado que a partir del próximo 8 de septiembre dejará de operar con su marca de bajo coste AVLO en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, tan solo cuatro años después de su lanzamiento. Estos trenes van a ser sustituidos por servicios de AVE, con los mismos horarios y frecuencias, aunque con un producto más orientado al viajero corporativo y mayores prestaciones a bordo. Esta decisión responde tanto a problemas técnicos con la serie S106 como a un cambio estratégico en un mercado cada vez más competitivo.

Una de las principales preocupaciones de los usuarios está siendo que es lo que va a ocurrir con sus billetes adquiridos para después del 7 de septiembre, ante lo que Renfe ha aclarado que todos los pasajeros con esos billetes serán reubicados automáticamente en trenes AVE, sin ningún coste adicional ni pérdida en sus derechos. Además, quienes pagaron un suplemento por la elección de asiento recibirán un reembolso automático. El objetivo que tiene la compañía es que el cambio sea "transparente" y no altere los viajes previstos.

¿Por qué ha sucedido esto?

La decisión ha sido motivada debido a problemas en el suministro de piezas de repuesto en los trenes AVLO de la serie S106 que han sido fabricados por Talgo, lo que ha obligado a la inmovilización de varias unidades. Renfe apuesta ahora por introducir trenes de la serie 103, que considera más adecuados para este trayecto y para el perfil del viajero de negocios que predomina en este corredor.

Desde la compañía se ha subrayado que el cambio no va a suponer una pérdida de servicios, sino todo lo contrario. Los pasajeros tendrán acceso a cafetería a bordo, coche en silencio, salas club y opciones Premium como la Sala Executive, con mayor confort y privacidad, características ausentes en el producto low cost. El punto más sensible es el de los precios, aunque Renfe asegura que se mantendrán unas tarifas competitivas y que se ajusten a la demanda.

Fuentes del sector han reconocido que el precio medio de los billetes va a ser superior al precio del AVLO, debido a que se trata de un producto de mayor categoría. En consecuencia, los viajeros que buscaban dar con las tarifas más bajas encontrarán menos opciones, lo que podría beneficiar a empresas competidoras como Ouigo e Iryo, que mantienen una oferta low cost en esta misma línea. Aún así Renfe ha querido aclarar que la retirada de AVLO solo va a afectar a la línea Madrid-Barcelona, pero el resto de rutas como Madrid-Alicante, Madrid-Valencia o los trayectos hacia Andalucía, continuaran operando con normalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Gobierno activa las ayudas por los incendios mientras aún falta el 62% de los pagos prometidos por la Dana

Afectados por la DANA

Publicidad

Economía

Así debes rellenar tu frigorífico tras el verano.

¿El frigorífico vacío tras las vacaciones? Estos son los alimentos que más suben de precio

Imagen de archivo de un tren Avlo

¿Qué pasa si tengo billetes de los trenes AVLO que Renfe ha retirado?

Dinero en efectivo

La inflación se mantiene en agosto en el 2,7%, pero la subyacente sube una décima

Imagen de archivo de un tren AVLO
RENFE

Renfe retira los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona y los sustituye por AVE

Joven trabajando en una tienda
Trabajo

Dejar un empleo sin saber cuál será el siguiente, cada vez más habitual

Turismo masivo en el casco antiguo de Girona
Girona

Girona borra su centro histórico del mapa para frenar el turismo masivo

A partir de ahora, los visitantes que intentan llegar en vehículo al corazón histórico de la ciudad serán desviados automáticamente por trayectos más largos.

Vuelta al cole
Vuelta al cole

La cuesta de enero se adelanta para los padres a septiembre con la vuelta al cole: lo que tienes que hacer para ahorrar

Libros de texto, lápices, gomas, mochilas... la vuelta al cole supone un esfuerzo económico para las familias. Sacamos la calculadora.

Fotos retocadas con IA

Cuidado con estas fotos de destinos turísticos paradisiacos... hechas con Inteligencia Artificial

Noruega.

¿Buscas trabajo? Noruega oferta más de 13.000 puestos para españoles

Un panel informativo de la T-2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Casi 30 vuelos cancelados y 50 con retraso en el aeropuerto Barcelona - El Prat por el mal tiempo

Publicidad