¿Por qué no hay más vivienda pública? Habría que construir mínimo 40.000 viviendas al año

En España hay unas 300.000 viviendas sociales ¿Y cuántas harían falta para acercarnos a la media de nuestros vecinos europeos? "Deberíamos contar con dos millones y medio de viviendas protegidas", asegura Mónica Melle, profesora titular de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno presume de haber aumentado un 62% la vivienda social el año pasado. Pero es que veníamos de cifras muy bajas. En 2024 se terminaron 14.371 viviendas protegidas, según los datos del Ministerio de Vivienda. Es una cifra récord en la última década, pero aún muy insuficiente.

Por Comunidades Autónomas, más de la mitad se construyeron en Madrid (6.689), seguido de País Vasco (1.956) y Cataluña (1.893). "El 90 % de la producción de vivienda protegida fue por parte de promotores privados", nos cuenta la vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Carolina Roca. Y añade: "Hay que recuperar ese ritmo de producción de vivienda protegida que hemos tenido históricamente. Éramos capaces de producir anualmente 75.000 viviendas con algún grado de protección".

Según el Banco de España, faltan 700.000 casas y más de la mitad deberían ser sociales. Habría que construir entre 40.000 y 50.000 viviendas protegidas cada año durante una década, para solucionar el problema. Estamos muy lejos de estas cifras.

¿Y por qué ahora no se hacen más?, preguntamos a Mónica Melle. "Necesitamos que los ayuntamientos cedan suelo para vivienda protegida y que las comunidades autónomas y la Administración central pongan recursos sobre la mesa. Durante los últimos años, la construcción de vivienda -tanto libre como protegida- ha estado muy por debajo de las necesidades". Los expertos coinciden en que vamos con mucho retraso.

Hoy, solo el 3% del parque de vivienda en España es público o social, frente a otros países europeos donde la cifra es muy superior, la media ronda el 9,3%."En Dinamarca o en Reino Unido, la vivienda social representa el 20 % del total", recuerda la economista. Y sin vivienda pública, alquilar o comprar un piso es cada vez más complicado para muchas familias y jóvenes.

