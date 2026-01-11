Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El primer fin de semana de rebajas llena las tiendas: el 86% de los consumidores comprará algo estos días

Según la Asociación Española de Cons­umidores gastaremos de media 197 euros, 16 euros más que las rebajas del año pasado.

Que levante la mano quien no ha comprado algo que no necesitaba en las rebajas, ¿eres la excepción? Cuesta resistirse a caer en los descuentos que traen estas fechas. Es lo que apunta la Asociación Española de Consumidores, que asegura que el 86% comprará algo estos días.

Nos llevamos lo que más nos gusta: "Me he comprado una chaqueta y estas zapatillas para mi nieta", a veces guiados por los impulsos: "Me he comprado mucho maquillaje" y otras miramos más el bolsillo: "A mi edad ya no tenemos impulsos, la cartera manda", "comprar por comprar, no".

El precio nos preocupa: "A ver si no se nos va tanto como en Navidades", "me ajusto al presupuesto", pero del dicho al hecho, las cuentas no salen. De hecho, se calcula que gastaremos alrededor de 200 euros estas fechas.

Algunos buscan textil, pero otros van directos a la tecnología: "En la electrónica es donde más noto los descuentos". Aun así, no llueve a gusto de todos y las rebajas no todo el mundo las encuentra acertadas: "Podría estar más barato; justo lo que quería no estaba rebajado", "esperaba encontrar hoy rebajas y me lo he encontrado más caro de lo que pensaba".

Por eso, hay quien ha decidido esperar y únicamente se acerca a cambiar los regalos de los Reyes Magos: "No han acertado las tallas", "me voy a esperar a las segundas rebajas, lo que buscaba está todavía muy caro".

Como ya es tradición, los negocios se llenan de gente y las aglomeraciones son visibles, especialmente por la tarde: "Sabíamos que nos lo íbamos a encontrar así, son las rebajas". La esencia de las rebajas atrae a muchas familias en este primer fin de semana de descuentos. Los comercios se llenan de carteles con ofertas que llenan los escaparates.

