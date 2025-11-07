Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Policía alerta de una nueva estafa en WhatsApp: el "Vota por mi hijo"

El engaño se propaga a través de contactos de confianza y busca obtener el código de verificación de WhatsApp para controlar las cuentas de las víctimas.

Ángel Granero
Publicado:

Las estafas a través de WhatsApp y Telegram son cada vez más comunes, y la Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad conocida como "Vota por mi hijo". Este fraude digital, que se propaga mediante mensajes enviados por contactos de confianza, busca robar cuentas personales de WhatsApp a través de la obtención del código de verificación de la aplicación.

Según ha explicado la Policía en un vídeo difundido en TikTok, el engaño comienza con un mensaje aparentemente inofensivo, que suele llegar de un amigo o familiar. En él, se solicita ayuda para votar en un supuesto concurso o certamen infantil, acompañado de un enlace a una página web falsa que imita la apariencia de una plataforma real.

Así funciona la estafa del "Vota por mi hijo"

Una vez que la víctima accede al enlace, la web le pide su número de teléfono y un código de seis dígitos recibido por SMS. Ese código, en realidad, es el código de verificación de WhatsApp, que los estafadores utilizan para apropiarse de la cuenta.

Al introducir los datos, el usuario entrega sin saberlo el control total de su perfil, permitiendo a los ciberdelincuentes acceder a sus chats, contactos, archivos y grupos. A continuación, los delincuentes reenvían el mismo mensaje fraudulento a todos los contactos de la víctima, multiplicando así el alcance del engaño.

Mensajes como "Hola!! ¿Puedes votar por mi hijo en un concurso? Termina hoy, solo tienes que hacer clic en este enlace" son los más habituales en este tipo de fraude. Aunque la página a la que redirige parece profesional, se trata de un portal falso creado para robar información.

Consejos para evitar caer en la estafa

La Policía Nacional recuerda algunas pautas básicas para protegerse de esta y otras estafas digitales:

  • No compartir nunca códigos de verificación ni contraseñas recibidas por SMS o correo electrónico.
  • Activar la verificación en dos pasos en la configuración de WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad.
  • Verificar siempre los mensajes sospechosos, especialmente si solicitan hacer clic en enlaces o introducir información personal.
