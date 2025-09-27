El Plan de Recuperación de la Junta de Castilla y León ya está en marcha

Castilla y León sufrió una oleada de incendios este verano, los cuales dejaron más de 140.000 hectáreas calcinadas. Actualmente, todos los afectados están luchando por recuperarse de las pérdidas ocasionadas por las llamas y poder empezar de cero.

El Plan de Recuperación de la Junta de Castilla y León ya se ha puesto en marcha y en la comunidad ya se han destinado más de cuatro millones de euros para la reconstrucción de viviendas y de segundas viviendas.

En Castrocalbón, León, el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo 10 de agosto de 2025, dejó más de 30.000 hectáreas quemadas. Ahora, gracias al Plan de Recuperación, cinco familias podrán reconstruir sus viviendas.

Luis es ganadero en la localidad leonesa de Calaveras de Abajo. Tras los incendios, gran parte del campo en el que se alimentaba el ganado ha quedado desolado. Aun así, Luis es optimista y remarca que tuvieron "mucha suerte porque no se quemó el pueblo".

"Me han llamado de la Junta de Castilla y León (...) Hemos recibido ayudas económicas y en forraje", ha explicado Luis.

Iker Barrio, vecino de Castocalbón al que le ha llegado una ayuda para reconstruir de aproximadamente 180.000 euros, ha remarcado que "la rapidez con la que se han hecho todos los trámites es de agradecer".

