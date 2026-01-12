Pensiones
Pensiones enero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y quiénes lo adelantan
Apunta el día que se cobran las pensiones en enero de 2026 para que organices mejor tu agenda financiera.
Si estás cobrando cualquier tipo de pensión, de jubilación, de incapacidad, de viudedad, ya sabes lo importante que es saber el día de cobro de la misma, ya que conocer este dato te permite organizar mejor tus gastos e imprevistos.
Saber cuándo cobrarás tu pensión también te facilita la gestión de tus ahorros y te da un mayor control sobre tu presupuesto mensual, evitando preocupaciones innecesarias y ayudándote a tomar decisiones financieras más seguras. En resumen, conocer el calendario de pagos de tu pensión es muy importante si quieres mantener tus finanzas bajo control.
Cuándo se cobran las pensiones en enero 2026
Por normal general, la Seguridad Social paga todas las pensiones a mes vencido, exactamente el primer día hábil del mes. No obstante, algunas de las entidades financieras adelantan los pagos, haciendo la transferencia a final de cada mes (entre el día 20 y 27).
En cualquier caso, si te urge saber con exactitud qué día recibirás la pensión lo mejor es llamar a tu banco. Ellos te informarán del día exacto en el que recibirás tu paga.
Fechas de pago de las pensiones por cada banco en enero 2026
Jueves 22
- Bankinter
- Unicaja
- Caja Ingenieros
Viernes 23
- Santander
- Sabadell
- Ibercaja
- Cajamar
Sábado 24
- CaixaBank
Domingo 25
- BBVA
- ING
- Kutxabank
