Los viajeros afectados por el cese total de operaciones de la compañía aérea Spanair han acudido a las oficinas de la aerolínea situadas en el aeropuerto de Madrid Barajas para conseguir una solución que les lleve de vuelta a su lugar de destino.

Los afectados consideran "indignante" que la compañía no dé ninguna explicación que solucione el problema de los viajeros.

"No tienen aviones, nadie dice nada y no no nos van a pagar el billete", afirma una de las afectadas. "Nos dejan tirados y encima tenemos que pagar 60 euros para volver a casa", asegura otra.

Una de las afectadas que debía viajar esta mañana a Bilbao, Maitane, que se enteró de que la compañía dejó de operar vuelos desde ayer "gracias a la radio", ha explicado que la única solución que ofrece la compañía es reclamar mediante hojas de reclamaciones y que los propios afectados busquen vuelos en las "tarifas rescates" ofertadas por otras compañías.

Maitane ha asegurado que le ha parecido extraño que la compañía "no haya avisado nada" y que haya continuado vendiendo billetes "hasta ayer al mediodía" ."Me parece bastante indignante porque ahora nadie esta dando una solución de si se nos va a devolver el dinero de los vuelos cancelados y de los vuelos alternativos de otras compañías", ha sentenciado.