Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por su fortaleza económica

Según el Ministerio de Economía, todas las agencias de rating ubican su calificación a España en 'A'.

El ministro de Econom&iacute;a, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa

Neila Gallego
Publicado:

Las agencias de calificación Moody's y Fitch también han mejorado el rating soberano de España, después de que hace dos semanas S&P ya lo elevara a 'A+' con perspectiva estable.

En concreto, Moody's ha elevado este viernes la nota a España de 'Baa1' a 'A3' con perspectiva estable gracias a que la "fortaleza económica del país" está mejorando por un crecimiento más "equilibrado", la mejoría en el mercado laboral y el fortalecimiento del sector bancario. En general, estos tres aspectos "incrementan la resiliencia de la economía". En el caso de la agencia Fitch la nota también mejora de 'A-' a 'A'.

Según el Ministerio de Economía, todas las agencias de rating ubican su calificación a España en 'A'. Se trata de una "situación que se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos". "Esto es una muestra más de la confianza internacional en la economía española", han subrayado.

El fuerte crecimiento económico, el impacto de la migración, la actividad inversora o la "protección" ante las consecuencias por los aranceles de Estados Unidos estarían detrás de estas mejoras de ratings. Además, organismos económicos nacionales e internacionales han revisado recientemente al alza sus estimaciones de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español, hasta tasas entre el 2,6% y el 2,7% este año 2025.

El Gobierno, tras conocer la mejora de calificación por parte de S&P, también elevó una décima su proyección de crecimiento de PIB hasta el 2,7% este año. Para 2026, la previsión de crecimiento del Gobierno se mantiene en el 2,2%, mientras que para 2027 y para 2028 prevé que la economía española avance un 2,1% en cada uno de los dos ejercicios.

Cuerpo ve "buenas perspectivas"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que las tres subidas de las agencias "visibilizan la confianza en el crecimiento y en las buenas perspectivas de nuestra economía". Según indica, eso servirá "para atraer a muchos más inversores a nuestras emisiones de deuda, es decir, es un impulso para la demanda de deuda pública". "Y eso se traduce en un ahorro en la factura de intereses que pagamos, del que también se benefician nuestras empresas", ha defendido.

