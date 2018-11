Mónica Prado, jefa de Economía de A3Noticias: "El fallo sobre el impuesto de las hipotecas sorprende a casi todas las partes implicadas"

La decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes los que paguen el impuesto a las hipotecas ha sorprendido a casi todas la partes implicadas, desde los jueces hasta los bancos, pasando por los consumidores afectados, según Mónica del Prado, jefa de Economía de Antena 3 Noticias.

Según este análisis, el fallo del Supremo se decantó, por 15 votos a favor y 13 en contra, por mantener el status quo, la jurisprudencia vigente. Sin embargo, el Gobierno ha dado un giro de 180 grados a la situación: el impuesto de las hipotecas los pagarán los bancos para proteger a los consumidores.

El decreto se aprobará este jueves en el Consejo de Ministros y entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, al día siguiente. Es decir el próximo viernes.

¿En qué afecta a los clientes?

Buenas noticias para los que vayan a firmar un préstamo hipotecario a partir de ahora. Se ahorran unos 2.500 euros de media. Pero en este anuncio no tiene retroactividad para los que ya han pagado. No obstante, las asociaciones de consumidores aseguran que acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. La resolución del conflicto con unos juzgados ya colapsados por las cláusulas abusivas no parece tan fácil.

¿Cómo han reaccionado los mercados?

Los mercados han sido fieles reflejo de los vaivenes de la crisis hipotecaría, con las entidades financieras como principales damnificadas. Llegaron a perder en bolsa 10.000 millones de euros aunque, en la última sesión se han recuperado.