El ministro Cuerpo sorprende hablando un "excelente" japonés ante inversores: "Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con su homólogo en Tokio para atraer inversiones y reforzar los lazos económicos, en plena tensión por los aranceles de Estados Unidos. En el vídeo se le ve hablando en japonés a un grupo de empresarios nipones.

Cuerpo ha destacado durante su intervención el dinámico ecosistema de innovación español: "Desde la industria aeroespacial hasta los chips y la tecnología alimentaria, nuestras startups lideran el desarrollo tecnológico del futuro en Europa". También ha mantenido un "productivo encuentro" con empresas españolas y la Cámara de Comercio en Japón "para compartir retos y oportunidades, impulsar su crecimiento y reforzar su presencia internacional".

No es la primera vez que el ministro Cuerpo habla en japonés. Ya lo hizo en 2024 en el Encuentro Empresarial España-Japón. "Espero que haya sido decente", ha dicho el ministro sobre su nivel de japonés. El homólogo nipón, Yoji Muto, ha elogiado su "excelente" japonés: "Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden, me ha sorprendido", recoge 'EFE'.

