El ministro Cuerpo sorprende hablando un "excelente" japonés ante inversores: "Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden"
El homólogo de Carlos Cuerpo elogia el nivel de japonés del ministro de Economía español. "Excelente".
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con su homólogo en Tokio para atraer inversiones y reforzar los lazos económicos, en plena tensión por los aranceles de Estados Unidos. En el vídeo se le ve hablando en japonés a un grupo de empresarios nipones.
Cuerpo ha destacado durante su intervención el dinámico ecosistema de innovación español: "Desde la industria aeroespacial hasta los chips y la tecnología alimentaria, nuestras startups lideran el desarrollo tecnológico del futuro en Europa". También ha mantenido un "productivo encuentro" con empresas españolas y la Cámara de Comercio en Japón "para compartir retos y oportunidades, impulsar su crecimiento y reforzar su presencia internacional".
No es la primera vez que el ministro Cuerpo habla en japonés. Ya lo hizo en 2024 en el Encuentro Empresarial España-Japón. "Espero que haya sido decente", ha dicho el ministro sobre su nivel de japonés. El homólogo nipón, Yoji Muto, ha elogiado su "excelente" japonés: "Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden, me ha sorprendido", recoge 'EFE'.
