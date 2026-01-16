Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El mercado silencioso de las casas de lujo escondidas en la naturaleza: España, en el top 3 de países europeos

Viviendas exclusivas, ocultas en plena naturaleza y alejadas de los circuitos inmobiliarios tradicionales, se encarecen a gran velocidad y sitúan a España entre los tres países europeos donde más sube este tipo de propiedades.

Paula Hidalgo
Publicado:

La vivienda ocupa desde hace meses el centro del debate social y político, pero no todos los segmentos del mercado se mueven en la misma dirección. Frente a quienes destinan gran parte de sus ingresos a pagar alquileres cada vez más altos, existe una minoría capaz de invertir millones de euros en auténticos refugios de lujo en plena naturaleza. Se trata de un auge silencioso.

Son casas singulares, concebidas incluso como segundas residencias, pensadas para desconectar y rodearse de silencio, paisaje y diseño. Muchas de ellas combinan arquitectura contemporánea con materiales naturales y se integran casi por completo en su entorno. Algunas alcanzan precios superiores a los cinco millones de euros.

España, en el top europeo del encarecimiento

El mercado de la vivienda de lujo no solo se mantiene, sino que sigue creciendo. España se sitúa en el top 3 de países europeos donde más se encarecen este tipo de inmuebles. Son casas únicas, al alcance de muy pocos compradores y, en muchos casos, prácticamente invisibles para el gran público.

No aparecen en los portales inmobiliarios tradicionales. Se venden fuera de mercado, a través de intermediarios especializados que seleccionan cuidadosamente a los posibles compradores. "Hay un mercado muy amplio, más de lo que la gente piensa, de casas que se venden secretas", explica Silvia Hengstenberg, CEO de The Sibarits.

Arquitectura de autor y compradores muy concretos

Desde el exterior, muchas de estas viviendas pueden parecer simples casas de campo. Sin embargo, en su interior esconden proyectos firmados por arquitectos de prestigio, con espacios amplios, techos altos, más de 300 metros cuadrados, piscinas privadas y grandes ventanales que se abren a paisajes de sierra, bosque o lago.

Algunos compradores no solo buscan una casa, sino una pieza única. Coleccionistas de arte, amantes del diseño o incluso coleccionistas de arquitectura figuran entre los perfiles habituales de este mercado. En muchos casos, el mayor atractivo se concentra en la planta superior: vistas panorámicas, terrazas suspendidas o piscinas integradas en estructuras de hormigón.

"Son casas de arquitectura viva", explican desde el sector, viviendas que cambian con la luz y las estaciones, escondidas en colinas, junto a lagos o en medio del bosque. Un lujo silencioso, cada vez más demandado, que crece al margen de la crisis de acceso a la vivienda y consolida a España como uno de los grandes destinos europeos de este mercado exclusivo.

