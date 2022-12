Una marea humana, con la participación de 115.000 personas, según fuentes municipales, ha recorrido esta tarde las calles de Bilbao para exigir unas pensiones públicas "dignas" y decir "no al 0,25%" de subida que aplica el Gobierno central.

Los pensionistas, que han pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han advertido de que seguirán adelante con las movilizaciones y se han mostrado convencidos de que van a "ganar esta batalla".

La marcha, una de las más multitudinarias que se han vivido en Bilbao, se ha sumado a otras que se han desarrollado este sábado en Euskadi, como la de este mediodía en Vitoria, o la de esta misma tarde en San Sebastián.

La salida de la manifestación de Bilbao estaba convocada para las cinco de la tarde desde el Ayuntamiento de Bilbao y a las cuatro y media de la tarde las inmediaciones del Consistorio estaban ya atestadas de ciudadanos.

El inicio de la marcha se ha visto alterado por un 'rifi rafe' con un grupo de manifestantes que portaban ikurriñas y una pancarta en la que se leía "Pensiones dignas 1.080 euros/mes. Babes eta segurtasun sozialerako ekunde propio" firmada por la plataforma de pensionistas de Euskal Herria y que desatendía así la consigna de los convocantes --Movimiento de pensionistas de Bizkaia-- de que no se portaran logos ni banderas.

Finalmente, la manifestación ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer, en euskera y castellano, 'Pensiones públicas dignas. No 0,25%". A lo largo de la marcha, que se ha iniciado bajo una fuerte lluvia, se han visto carteles en los que se podía leer "La pensión es un derecho, no una limosna, no al 0,25%" o "Pentsionistak aurrera" y se han coreado gritos en contra del Gobierno Rajoy y su decisión de no referenciar las pensiones al IPC.

Al término de la marcha, que ha finalizado pasadas las 18.30 horas en el Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, se ha dado lectura a un manifiesto en el que los convocantes han destacado que, con esta movilización, han querido exigir unas pensiones públicas "dignas para hoy y para el futuro".

En su intervención, han recordado que se vienen movilizando semanalmente desde el 15 de enero para decir "no al 0,25%" y que se recuperen las pensiones con la subida del IPC garantizada, además de reclamar una pensión mínima de "dignidad" de 1080 euros.

Esta marcha pone el cierre a una jornada donde las protestas se han repetido en Madrid, Barcelona, Palma, Vigo y varias ciudades españolas.