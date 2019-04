Más de la mitad de los usuarios no saben cuándo un juguete es seguro

SUPONEN UNAS PÉRDIDAS DE 1.400 MILLONES EUROS

Más del 40% de los españoles no sabe qué significa el logo que indica que un juguete no es recomendable para menores de tres años y el 37% no conoce el significado del logo CE. Además, cerca de un 10% ha comprado alguna vez un juguete falsificado sabiéndolo.