María Jesús Montero informa a las autonomías de que la adscripción al nuevo modelo de financiación es voluntaria

La reunión entre Gobierno y autonomías comienza ya con sensación de fracaso. Las perspectivas de llegar a un acuerdo en este Consejo de Política Fiscal y Financiera son escasas por no decir inexistentes. María Jesús Montero recibe a los consejeros del PP con el rechazo explícito a la negociación por delante por considerar que está "precocinado".

El encuentro de este miércoles es para informar a las comunidades, se tendrá que celebrar otro Consejo de Política Fiscal para votar. Y con ese carácter informativo, Montero ha explicado que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria. Una prerrogativa que según la vicepresidenta no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009. Además, ha comunicado a los consejeros autonómicos presentes en la reunión que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.

Carolina España acude con "bastante incertidumbre y también con bastante indignación" porque el que ella llama "modelo de financiación Montero" "nace muerto" y significa "champán y caviar" para el independentismo y "el menú del día, pero sin postre" para el resto. En la misma línea se ha pronunciado Luis Alberto Marín asegurando que va a pedir que se retire ya que nace "pervertido" por estar "sometido a los deseos del independentismo y del separatismo".

Carlos Fernández Carriedo lamenta que este modelo se haya conocido "por boca de Oriol Junqueras" y defiende que "el dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios de todos los españoles" y no para que el presidente del Gobierno "pague un precio político".

Extremadura ha insistido en que se trata de "la consagración de la desigualdad entre territorios" a la vez que ha advertido que si se aprueba en estos términos utilizará "todas las armas" del ordenamiento jurídico "para combatir esta desigualdad".

Miguel Corgos considera que "cuando los que elaboran la propuesta de modelo son parte, también el resultado tiende a atender las necesidades específicas de esa parte pero a veces se olvida de los demás".

También crítico se ha mostrado el consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, cuya queja ha pasado porque la propuesta no se haya negociado en el seno del PSOE incumpliendo así resoluciones aprobadas en el último Congreso Federal en Sevilla. Además ha denunciado la "falta de respeto" absoluto a las formas. Precisamente esta postura contraria dentro de las filas del PSOE es la que ha aprovechado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, para retar a María Jesús Montero, "la delegada del señor Junqueras", a ver cómo explica un modelo "con el que ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Socialista están de acuerdo."

La única que hoy ha asistido con buena disposición al que ya califican como el "modelo Junqueras" es Alicia Romero, consejera catalana de Economía y Finanzas. Romero ha hecho hincapié en que con esta propuesta no solo mejoraría la financiación de Cataluña sino de todas las autonomías por lo que ha pedido "responsabilidad y un debate sereno y racional", con cifras sobre la mesa.

En una entrevista de Alberto Núñez Feijóo en Telecinco, el presidente del PP ha asegurado que esta reunión acreditará que todo ha sido una "improvisación" para que Pedro Sánchez se mantenga unos meses más en La Moncloa. Feijóo se ha mostrado a favor de actualizar el sistema actual y ha recordado que su partido envió su propuesta al Gobierno en septiembre 2024 sin que hayan recibido respuesta.

Sánchez y Junqueras tuvieron dos encuentros en secreto

Junqueras ha defendido que el nuevo modelo es "muy bueno también para la ciudadanía de aquellas comunidades gobernadas por el PP" y ha asegurado que "lo mejor que les podría pasar a los votantes del PP es que se aplicasen los acuerdos que hace ERC, no los que hace el PP".

Precisamente se acaba de conocer por fuentes de Moncloa que antes del encuentro público que Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras tuvieron el pasado 8 de enero ambos se habían visto en dos ocasiones anteriores. Se trata de dos encuentros que se mantuvieron en secreto, no se dieron a conocer a la opinión pública, pero no se han indicado las fechas concretas ni en qué lugar se llevaron a cabo. Cuando preguntaron por esta cuestión a Junqueras contestó: "Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno".

