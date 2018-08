Los pensionistas de Vizcaya cumplen siete meses sin descansar en sus reivindicaciones

Una semana más, como llevan haciendo desde el mes de enero, los pensionistas defienden su plataforma de reivindicaciones, entre las que se encuentran una pensión mínima de 1080 euros, aplicando los parámetros de la Carta Social Europea.

Las peticiones no han variado mucho desde el inicio de la lucha. Salen a las calles para exigir una plena garantía del Sistema Público de Pensiones, así como que la actualización esté relacionada directamente con la subida del IPC.

Los pensionistas no descansan, no dejan de luchar por sus reivindicaciones. Desde que comenzó la lucha hace siete meses, no han faltado ningún lunes a su cita frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Esta es la última movilización anunciada antes de la gran manisfestación prevista para el día 20 de Agosto, en el primer lunes de la Aste Nagusia que comenzará el próximo sábado 18. Según handado ya a conocer, la marcha del día 20 también comenzará a las 12.00 horas y partirá desde la Subdelegación del Gobierno en Bilbao.