El inquiokupa que "vive a todo tren, con coche de lujo"

Un inquiokupa no paga el alquiler de la casa, ni del restaurante, debe casi 40 mil euros

Un inquiokupa de Estepona en Málaga, no paga ni el alquiler de la casa donde vive, ni el restaurante que regenta en todo el centro del puerto marítimo. Amenaza con vídeos destrozando el televisor. Se ha declarado vulnerable.

Ángeles Pelayo
Publicado:

Nerea nos enseña su casa, desde la calle, no puede entrar. Nabil, un inquiokupa, lleva casi dos años sin pagarle el alquiler. Asegura que al principio, le pagaba "religiosamente", dice, sin problemas. Pero ella, le comentó que quería independizarse e iba a necesitar la casa para vivir. Su reacción, según Nerea, fue casi violenta. Aseguró que "no te voy a pagar". "De aquí me va a sacar un juez", dijo.

Nerea paga todos los gastos, luz, agua, comunidad, y la hipoteca, más de 800 euros al mes. Está viviendo en casa de sus padres, sin poder acceder a su casa. "Va todo muy lento", se queja, "nadie te ampara, la ley está mal hecha, está a favor de este tipo de personas".

Con Nabil no hemos podido hablar para que nos explique porque debe a su casera 16 mil euros. Además, Nerea nos enseña un vídeo de él amenazándole con destrozar el piso. Tira al suelo un televisor, lo rompe en mil pedazos y luego asegura en el vídeo: "Luego pasamos a la pared, te vas a encontrar con paredes de playa, si te encuentras paredes tienes mucha suerte".

Ella le ha denunciado, en julio se iba a celebrar el juicio y la orden de desahucio, pero él se adelantó. Presentó un recurso de vulnerabilidad, y todo se volvió a paralizar. Nerea se queda con todas las facturas y él, asegura ella, "vive a todo tren, se ha comprado un coche de lujo y le compra a su hijo todo lo último en tecnología".

Nerea ahora no trabaja, no tiene ningún ingreso. "Él no paga el alquiler porque no quiere".

No paga el alquiler del restaurante

Tampoco paga el alquiler del restaurante que él regenta. El negocio está ubicado en un lugar estratégico, en pleno puerto de Estepona, donde hay mucho tránsito de turistas. Los negocios de alrededor aseguran que siempre está lleno, cualquier día de la semana.

Paco es el hijo de los propietarios, que también han recibido amenazas. Les debe 17 mil euros. Dicen que se han portado muy bien con él, que incluso "le hemos renovado el contrato debiéndonos dinero".

Tampoco pueden hacer nada, lo único, denunciarlo. Pero la justicia es lenta.

