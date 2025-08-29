Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La inflación se mantiene en agosto en el 2,7%, pero la subyacente sube una décima

Los alimentos recortaron sus precios más que en agosto de 2024 y la electricidad subió con menos intensidad.

Rosario Miñano
Publicado:

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"La estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en su valoración sobre los datos adelantados del IPC de agosto.

El motivo por el que la inflación se mantiene durante el mes de agosto, en tasa anual, se debe a sus aumentos durante estos últimos meses. De mayo a junio pasamos de un 2% a un 2,3%, mientras que la mayor subida ocurrió del sexto mes del año al séptimo, alcanzando el 2,7%.

Con la cifra actual, agosto frena la subida ddel índice general del IPC durante tres meses consecutivos. La última más destacada comenzó en septiembre de 2024 con un índice del 1,5% y, que, durante cinco meses, hasta el febrero actual, aumentó hasta un 3%.

Si nos centramos en aquella donde no cuentan los alimentos no elaborado ni productos energéticos, es decir, la inflación subyacente, obtuvo la tasa más alta desde el mes de abril, un 2,4%. Por otro lado, también se mantiene la tasa mensual si la comparamos con el mes de julio.

Un índice, que a diferencia del mensual sigue subiendo cada mes aunque en menor medida. En mayo contaba con un 2,2%, y este octavo mes del año se establece un 0,2% más, es decir un 2,4%.

Hasta dentro de dos semanas, el próximo viernes 12 de septiembre, el INE no publicará los datos definitivos del IPC del octavo mes del años.

