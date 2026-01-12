Iberdrola celebra sus 125 años con el que regala exposiciones, música y eventos únicos

Iberdrola presenta su nuevo programa para celebrar sus 125 años. Con el lema '125 años luz', la empresa desplegará por toda España este año con una intensa actividad estos doce meses.

En su programa podemos encontrar exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares. Todo ello, para celebrar con sus empleados, clientes, accionistas y el público en general una trayectoria marcada por el compromiso con las personas y su contribución al desarrollo y el progreso a través de la electrificación.

Con ello, la eléctrica celebra su 125º cumpleaños "como un Grupo global que da servicio a 100 millones de personas e impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas". Iberdrola con sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

¿En qué consiste su programa?

El Museo de Bellas Artes de Bilbao será uno de los epicentros de las actividades que pondrá en marcha el grupo energético. El centro de artes vasco acogerá a partir de abril una muestra con obras de colección Iberdrola que plasman su evolución en el tiempo, con un paseo por la historia de la compañía en imágenes.

Asimismo, en junio tendrá lugar en Torre Iberdrola (Bilbao) un acto institucional para conmemorar el cumpleaños de la empresa, donde se dará a conocer el libro del 125 aniversario. Una cita que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao.

Actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena

La música será una de las protagonistas indiscutibles en los dos festivales que se celebrarán en Iberdrola Music, en Madrid, en junio, con artistas como Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena; y en el Roig Arena, en noviembre, que cuyo cartel se anunciará más adelante. Cabe señalar que con la compra de entradas, se contribuirá a proyectos sociales.

Además, el Roig Arena acogerá un foro que tratará el "impacto social y el efecto tractor de la actividad de Iberdrola en todo el mundo" donde habrá mesas de diálogos y expertos internacionales.

Tecnología y vanguardia: los ingredientes perfectos

Entre septiembre y octubre, en el espacio CentroCentro de Madrid, Iberdrola dará paso a una muestra interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica que llegará con objetos históricos, maquetas, vídeos, fotografías, realidad virtual, pantallas 360º y juegos familiares.

Igualmente, cada mes de 2026, un edificio emblemático será iluminado en distintos puntos de España con tecnología de vanguardia y sostenible para poner en valor el patrimonio cultural de España. Las obras arquitectónicas que serán iluminadas son la Capilla Real del Palacio Real (Madrid), la Torre del Miguelete (Valencia), el anfiteatro Mérida (Extremadura) y la catedral de Bilbao.

