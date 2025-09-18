Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Guía nuevo permiso parental 2025: cuántas semanas son y a partir de cuándo puedo pedirlo

El Consejo de Ministros ha aprobado este verano 2025 un Real Decreto-Ley que amplía el permiso parental. Descubre más sobre él.

Un padre y su hija

Un padre y su hijaAgencias

Cuando tienes un hijo/a lo que más deseas es pasar tiempo con él o ella para disfrutar de su crecimiento. Verle jugar, dar sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras… Afortunadamente, los padres y madres cuentan hoy con más facilidades para disfrutar de estos momentos únicos.

En los últimos años, las leyes laborales en España han ido ampliando y mejorando los permisos parentales, fomentando la conciliación familiar y reconociendo la importancia de la corresponsabilidad. Estos avances permiten que madres y padres puedan implicarse de forma activa en la crianza sin tener que renunciar a su carrera profesional. De ahí surge el nuevo permiso parental de 2025.

¿Qué supone el nuevo permiso parental de 2025?

Cada madre o padre tiene derecho a 17 semanas de permiso por nacimiento, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción. En cuanto a las familias monoparentales, el permiso se amplía a 28 semanas.

Este nuevo permiso parental, aprobado en julio de 2025, incluye dos semanas más de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los ocho años, y cuatro más para las monoparentales. Por tanto, en total son 19 semanas para familias con dos progenitores y 32 para monoparentales.

En ambos casos, las primeras seis semanas son obligatorias y deben disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa inmediatamente después del nacimiento del hijo/a. Sin embargo, las semanas restantes pueden usarse de forma flexible durante el primer año de vida del menor.

Esto es, la distribución de semanas para las familias biparentales queda así:

6 semanas ininterrumpidas a partir del nacimiento o adopción de carácter obligatorio. 11 semanas a libre disposición, a disfrutarse dentro de los primeros 12 meses de edad del menor. 2 semanas para el cuidado del menor que podrán utilizarse hasta que éste cumpla 8 años.

En el caso de familias monoparentales:

6 semanas ininterrumpidas a partir del nacimiento o adopción. 22 semanas a libre disposición que podrán disfrutarse dentro de los primeros 12 meses de edad del menor 4 semanas para el cuidado del hijo/hija que podrán utilizarse hasta que éste cumpla 8 años.

¿Cuándo entra en vigor?

El Real Decreto-Ley de ampliación del permiso de maternidad y paternidad entra en vigor el 31 de julio de 2025.

Respecto a las semanas adicionales hasta los ocho años, podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 y tiene efecto retroactivo para hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. Esta puede solicitarse de forma telemática, a través del portal Tu Seguridad Social o en la web de prestaciones del INSS.

Para poder utilizar estos permisos debes comunicarlo a la empresa al menos con 15 días de antelación. Salvo las semanas de carácter obligatorio, el resto podrás utilizarlas a jornada completa o parcial. Estos permisos serán abonados por la Seguridad Social y su pago corresponderá al 100% de la base reguladora.

