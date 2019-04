El presidente del Eurogrupo recibe la propuesta de Grecia para un tercer rescate

El presidente del eurogrupo, Jeroem Dijsselbloem, ha recibido la nueva propuesta del Gobierno de Alexis Tsipras para un tercer rescate a Grecia.

"Nuevas propuestas griegas recibidas por el presidente del eurogrupo", ha informado el portavoz de Dijsselbloem, Michel Reijns, a través de Twitter, subrayando que es "importante que las instituciones las consideren en su evaluación" antes de la reunión del eurogrupo el sábado.

New Greek proposals received by #Eurogroup president @J_Dijsselbloem, important for institutions to consider these in their assessment