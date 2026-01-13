Los grandes banqueros defienden a al presidente de la FED ante las amenazas de Trump: "Esto no tiene cabida en Estados Unidos"

Los principales banqueros centrales internacionales, entre los que se encuentra Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, o Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), se han solidarizado con la Reserva Federal de Estados Unidos y su presidente, Jerome Powell, tras conocerse la investigación al banquero central estadounidense.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos", indica el comunicado conjunto, respaldado también por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernadora del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea del Sur; Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank; y Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil.

Además, aparte de Pablo Hernández de Cos, también apoya al comunicado el francés François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), entidad que ejerce como el banco central de los bancos centrales.

La declaración conjunta defiende que es esencial la preservación de dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática, y sostiene que el presidente Powell ha desempeñado su cargo "con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público".

"Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él", finaliza el comunicado.

Respaldo de exbanqueros centrales de EEUU

El comunicado de los banqueros centrales internacionales se añade al apoyo expresado ayer a la Fed y a su presidente por diversas figuras económicas estadounidenses relevantes, incluyendo Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos que han precedido en el cargo a Jerome Powell, quien fue nombrado en 2018, para quienes la investigación constituye un intento sin precedentes de socavar la independencia de la Fed.

Junto a los tres expresidentes de la Fed, el comunicado cuenta con el respaldo también de los ex secretarios del Tesoro, cargo que también ocupó Yellen bajo el mandato presidencial de Joe Biden, Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin.

En el comunicado, señalan que la independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia "son cruciales" para el desarrollo económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas en un largo plazo.

En este sentido, advierten de que la investigación penal contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia" y afirman que "así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general".

"Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico", subrayan.

