¿El frigorífico vacío tras las vacaciones? Estos son los alimentos que más suben de precio

Es algo bastante habitual. Llegar de vacaciones y encontrar el frigorífico vacío. Preparas la lista de la compra, te acercas al supermercado y sorpresa: Algunos productos ahora cuestan más. En concreto son algunas frutas y hortalizas entre ellas las naranjas, las peras conferencia y cebollas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

Durante las últimas semanas, la malla de naranjas de cuatro kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 8,8 %. Según esta organización de consumidores, en algunos supermercados su precio ha subido mucho más pasando de 5,15 euros en julio a 6,99 euros en agosto (una subida de un 35,7 %). Mientras, las peras conferencia se han encarecido de media un 4,3 % en las últimas semanas, siendo la subida más pronunciada en algunos supermercados en los que se registra un incremento de un 16,7%.

En tercer lugar están las cebollas que cuestan en agosto una media de un 3% más que hace un mes.

EL IPC se mantiene

A pesar de estas subidas importantes en algunos productos, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "La estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en su valoración sobre los datos adelantados del IPC de agosto. De mayo a junio pasamos de un 2% a un 2,3%, mientras que la mayor subida ocurrió del sexto mes del año al séptimo, alcanzando el 2,7%.

