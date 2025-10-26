Formación para pescaderos para garantizar el relevo generacional

En las instalaciones de Mercamadrid, una de las aulas de formación recreando los mostradores de una pescadería, atentos a la clase práctica están 12 alumnos. Llevan tres semanas de curso y hoy guiados por Diego Martínez el profesor, limpian, algunos ya con destreza, y despiezan chicharros, boquerones.... "Cada vez más rápido y más mecanico" cuenta Lucilda una de las alumnas aventajadas.... Ella con 46 años ha cambiado las agujas del taller de costura por las tijeras y los cuchillos buscando un nuevo y mejor futuro profesional, como clienta lo dice "se nota cuando el pescado te lo limpian y cortan bien al comprarlo y falta quien lo haga" ella ahora está aprendiendo la profesión.

Faltan pescaderos, también carniceros y fruteros

Contrataciones para la campaña de Navidad

"Iniciar directamente en un comercio de pescadería a una persona sin formación alguna" es para el profesor Martínez "imposible" por eso la apuesta por estos cursos. Elde los alumnos es, José de 62 años ha dado muchos tumbos pero tiene su currículum confiesa porque está convencido que encontrará unnada más acabar la formación. Y será facil la directora de formación de Mercamadrid, Cristina López lo confirma " lapara estos cursos, y de media de un 70%" para los del sector de la alimentación, porque además de pescaderos, "que conozcan el producto que sepan presentarlo y venderlo bien al cliente"añade el formador.

Iván otro de los alumnos ya tiene el título también en otros cursos de alimentación, ahora consciente de la demanda se ha iniciado en el de pescadería . Aprender esta profesión ha abierto el horizonte también de Nicole, "es muy bonita" asegura. Ellos además justo van a salir al mercado al inicio de la campaña de Navidad, cuando más personal se necesita en el sector, por lo que la oportunidad la tienen cerca. Porque para preparar incluso todo ese pescado envasado que compramos en los supermercados "se necesitan sus manos expertas" explica el profesor. De aquí saldrán como auxiliares de pescadería, que incluye formación teórica-práctica y prácticas en empresa también. Algunos dispuestos incluso a emprender como Lucilda, ella como sus compañeros son el relevo generacional necesario que podría evitar el cierre de algún negocio.

