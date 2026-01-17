Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La UE firma el acuerdo con los países de Hispanoamérica pese a las protestas del campo español

Ya se ha firmado el acuerdo Mercosur entre la Unión Europea y los países de Hispanoamérica. La agricultura y la ganadería de España desconfían de los detalles de este acuerdo y protestan antes de que el Parlamento Europeo lo aprueben.

Fran Paino
Publicado:

Román Santalla es un ganadero gallego, tiene una explotación de leche y está preocupado por la situación en la que pueden quedar explotaciones como la suya tras el acuerdo al que han llegado hoy la Unión Europea con los países de América del Sur. Román ha visto durante las dos últimas décadas cómo muchas ganaderías pequeñas han tenido que cerrar tras no poder adecuarse a las exigencias que dictan las normativas europeas "eso ha tenido un sacrificio para nuestro modelo de explotación que ha dejado miles de explotaciones por el camino" ahora temen que la llegada de Mercosur cambie las reglas del juego.

Asociaciones en pie de guerra

Las asociaciones que representan al campo y a los ganaderos, ponen varias líneas rojas. Temen que la entrada de nuevos productos llegados de América del Sur, además de no ser de proximidad, incumplan los estándares europeos "Que lo que me exijan a mi, también se exija allí" es uno de los temores que tiene Pedro Barato, presidente de ASAJA. Temen que las exigencias en los requisitos de calidad y salubridad con la que se trabaja en Europa, no sean exigidas en los países que ahora entrarían a formar parte del acuerdo. En la misma sintonía esta Cristóbal Cano, presidente de UPA "Nosotros producimos los mejores alimentos del mundo, lo podemos decir a boca llena. En España no tememos a nada ni a nadie pero evidentemente si jugamos con las mismas reglas". Piensan que los elementos de control de calidad tanto en el origen como en su destino, no son suficientes "Es como si ponemos la velocidad a 120 km/h pero no tenemos ni radares ni guardias a controlar la velocidad".

En el acuerdo también se incluye una salvaguardia, una clausula dedicada a proteger a los productos españoles ante los cambios de precio. Miguel Padilla, presidente de COAG, desconfía de este acuerdo "Es cierto que en el supuesto de que los productos que entren de fuera rebajen el precio un 5% o más que los productos españoles, esos productos serán retirados, pero una vez que se quiera reaccionar, se habrá echado a perder la campaña"

Voces a favor del acuerdo

También hay expertos que ven en este acuerdo una oportunidad "Con Mercosur se abre el mercado a más de 700 millones de consumidores al unir la Unión Europea y los países de América del Sur, sobre todo Brasil, Argentina y Uruguay". Según Peña, España lejos de rechazar el acuerdo, debería abrazarlo y hacer ver a estos países americanos que somos unos aliados en Europa "Que no solo deberíamos decir que no, si no que deberíamos liderar el sí" cree que de no ser España el país que lo haga, Francia, Alemania o Italia tomaran la iniciativa y serán ellos los que marquen la pauta. Esta postura obligaría al sector a invertir más, algo que también jugaría a favor del relevo generacional "Lo que necesitamos es tener más mercado, más tecnología y mayor ambición" Pero para hacerlo tanto agricultores como ganaderos deberían hacer una fuerte inversión pero para ello necesitan garantías. Con Mercosur, el sector ve como la estabilidad y garantías se desvanecen. Ahora será el Parlamento Europeo el que tenga que tomar una decisión sobre este acuerdo.

