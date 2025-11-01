Drones para pillar a los grafiteros que vandalizan los trenes: así funciona la nueva herramienta "anti grafitis" de Renfe

Cada vez es más difícil encontrar un tren que no esté vandalizado y libre de cualquier grafiti. Renfe ha decidido armarse con drones para cazar a estos grafiteros que pintan sus vagones y se cuelan en las instalaciones ferroviarias.

Se trata de dispositivos que funcionan con inteligencia artificial y que permiten detectar, desde el aire, cualquier tipo de movimiento en las vías y avisar de inmediato al centro de seguridad. Los drones emiten unas potentes ráfagas de luz que deslumbran a los grafiteros, focos de luz que les indican que han sido pillados y que la policía está a punto de atraparlos.

IA y drones

Los drones permiten vigilar de manera más amplia las instalaciones. Las cámaras de videovigilancia que incorporan detectan la presencia de personas en las vías. Nadie escapa de los "ojos" de estos drones.

En las imágenes de seguridad, facilitadas por Renfe, se aprecia cómo un grafitero intenta esconderse tras un vagón, pero de nada le sirve porque su imagen ha sido captada a vista de pájaro.

En otro operativo, podemos ver cómo un grupo de grafiteros han sido pillados in fraganti, corren por las vías, lanzan piedras a los agentes de seguridad que los han descubierto mientras ráfagas de luz les señalan desde el cielo de forma intermitente.

Casi tres incursiones ilegales al día en las vías

Hasta septiembre de este año se han detectado más de 700 incursiones ilegales en las instalaciones de Renfe en Cataluña, casi 3 al día. Este tipo de actividad supone más de cinco millones de euros de coste económico de limpieza, además de los costes indirectos para los viajeros que ven cómo algunos convoyes quedan inmovilizados porque no pueden circular. Renfe calcula que en este periodo llevan 45.000 m2 limpiados.

Grafiteros que se cuelan por puntos críticos

Los grafiteros detectan puntos donde colarse y acceder a las vías o las estaciones donde están los trenes parados. Son zonas del vallado "débiles" que han sido vandalizadas y donde hay huecos por donde se cuelan.

Tienen estudiados algunos "puntos ciegos" donde, o no hay cámaras, o su visibilidad queda oculta. Además de los drones, también se reforzará el perímetro de las bases de mantenimiento y las estaciones donde se acumulan los trenes.

Ya se está estudiando endurecer las sanciones por este tipo de acciones y las multas podrían alcanzar los 90.000 euros. La "batalla contra los grafiteros" se libra ahora también desde el cielo.

