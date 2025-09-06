Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se dispara el consumo de patatas fritas un 150% en la última década

Son saciantes, sencillas de preparar y pegan con todo. Las patatas fritas acompañan a muchos platos de nuestra gastronomía. Ahora su consumo se ha disparado, hay hasta tiendas especializadas.

Beatriz Sobrino
Publicado:

Fritas, cocidas o al horno. Para muchos, las patatas, sobre todo las fritas, han sido una simple pareja de baile, artistas invitadas, teloneras del plato principal, pero ahora quieren volar solas. Cada vez hay más locales especializados en este aperitivo que reclama ser protagonista.

Negocios que venden 1500 kilos de patatas fritas a la semana

En "Las fritas", en Barcelona, cada día hay cola para probar sus cucuruchos llenos de patatas fritas. Los hay de varios tamaños y con multitud de salsas, tanto de kétchup, mostaza, queso o mayonesa trufada, como de otros ingredientes, como pimientos de padrón, huevo frito o butifarra. En este negocio venden 1500 kilos de patatas a la semana. Así nos lo cuenta Carlos Jiménez, encargado de la tienda: "Están muy ricas, las consume gente de cualquier nacionalidad y nadie se resiste". Asegura que han conseguido una "fritura perfecta porque se deben dejar pochar y reposar".

Negocio en alza y subida del precio de la patata

El tubérculo es un 8% más caro que hace un año. Delfin Parès, agricultor, vende su propia cosecha en el mercado de Hostafrancs, en Barcelona, y nos explica que "ahora ha subido a causa del IVA y las semillas nos lo han puesto más caras”. Misma conclusión la de David Oliver desde el mercado de Sant Ildefons, en Cornellà: "Las patatas han subido bastante, se ha doblado el precio, pero sigue siendo un producto económico que se vende muy bien".

Consumo de patatas y "boom" de las patatas fritas

Cada español consume unos 30 kilos de patatas al año. Las fritas son las que más han crecido, un 150% en los últimos 10 años. Son saciantes, sencillas, pegan con todo y además "te sacan de muchos apuros, porque si viene alguien, le haces rápidamente patatas con huevo y es un manjar", nos explican varias compradoras, que añaden: "No conozco a nadie que no le gusten las patatas fritas".

En España se cultivan 150 variedades de patatas, bocados que parecen simples, pero a los que pocos se pueden resistir.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

