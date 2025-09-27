Día Mundial del Turismo 2025: el sector crece un 5% pese a la inflación y los desafíos geopolíticos

Hoy, 27 de septiembre se celebra un año más el Día Mundial del Turismo, con buenas noticias para un sector que representa más del 12% del PIB en España y que continúa al alza a pesar de los desafíos. Durante el primer semestre de 2025, el turismo internacional creció un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, con casi 690 millones de visitantes extranjeros en todo el mundo.

España bate récords de viajeros y gasto

En nuestro país, solo en julio llegaron 11 millones de turistas extranjeros, mientras que los españoles realizaron 46 millones de viajes en el segundo trimestre. El gasto también se disparó: un 9,7% más (15.200 millones de euros). Eso sí, viajar dentro de España es cada vez más caro, con un aumento de precios del 48% este verano. Ciudades como Vigo ya registran subidas de cara a la próxima temporada navideña.

Un crecimiento desigual por regiones

Según ONU Turismo, el mayor aumento de llegadas se registró en África (+12%), seguido de Asia y el Pacífico (+11%). Europa y América crecieron más moderadamente (+4% y +3%), mientras que Oriente Medio sufrió una caída del 4%.

Retos: inflación y tensiones geopolíticas

La inflación en transporte y alojamiento sigue siendo el principal obstáculo. La encuesta de septiembre del Panel de Expertos de ONU Turismo que ha recogido Europa Press apunta además a la incertidumbre derivada de la situación geopolítica como otro factor de riesgo. La caída de la confianza del consumidor y los conflictos en curso también pesan sobre la industria.

"El turismo internacional sigue mostrando un fuerte impulso y resiliencia", destacó el secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, quien subrayó la responsabilidad de garantizar que este crecimiento sea sostenible e inclusivo.

"Turismo y transformación sostenible"

La celebración de este año se centra en la sostenibilidad. ONU Turismo pide invertir en educación y capacitación para jóvenes, mujeres y comunidades vulnerables, así como impulsar la innovación digital, el emprendimiento responsable y la protección de los recursos naturales.

El Día Mundial del Turismo se celebra cada 27 de septiembre desde 1980, coincidiendo con el aniversario de los Estatutos de la OMT en 1970. La fecha marca también el final de la temporada alta en el hemisferio norte y el inicio en el sur.

