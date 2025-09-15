Desesperación entre los viajeros en Barajas: "Cientos de personas vamos a perder nuestro vuelo"

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas continúa colapsado. Durante la jornada de este lunes, los pasajeros están sufriendo colas de hasta 90 minutos para superar los filtros de seguridad de las terminales, como consecuencia de la huelga que lleva a cabo el personal de Trablisa.

Tal y como han indicado varias fuentes de Aena, la afección en el paso por los filtros de seguridad es mayor o menor dependiendo de la terminal. Por la mañana era la T1 la que registraba más tiempo de demora, alrededor de 15 minutos, pero la situación ha ido a más y la UNAV (Unión Nacional de Agencias de Viajes) ha informado de que la espera en la T4 estaba llegando hasta los 90 minutos de espera. Aena, por su parte, rebaja este tiempo hasta los cincuenta. "Cientos de personas vamos a perder nuestro vuelo", aseguran algunos afectados.

