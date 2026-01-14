Desalojadas casi 30 familias en Jaén tras detectarse un movimiento de tierras

Una incidencia estructural relacionada con una obra privada obligó en la madrugada de este miércoles al desalojo preventivo de veintinueve familias en la ciudad de Jaén. La decisión fue adoptada por el Ayuntamiento tras la aparición y evolución de grietas en la calzada, que hicieron temer un posible movimiento de tierras con riesgo para varios edificios de viviendas.

El operativo se activó pasadas las once y media de la noche, cuando los técnicos municipales y los servicios de emergencia aconsejaron la evacuación de dos bloques residenciales como medida de seguridad. En total, cerca de medio centenar de personas abandonaron sus casas con lo imprescindible, algunas acompañadas de sus mascotas, mientras el Consistorio habilitaba alojamiento en hoteles de la capital para quienes no tenían una alternativa inmediata.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, se desplazó hasta la zona junto a concejales del equipo de Gobierno y técnicos de distintas áreas municipales. Según explicó, el problema se detectó tras constatarse un desplazamiento del terreno en una vía situada junto a una promoción de viviendas en construcción. “Nos encontramos en el día de ayer que se había producido un movimiento en la calle, entienden los técnicos que por la afectación por la ejecución de esta obra de viviendas que se están construyendo en la propia avenida de Andalucía”, señaló el regidor.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, las primeras inspecciones apuntan a que la obra, que incluye un muro de hormigón de más de 19 metros de longitud, habría alterado el comportamiento de las aguas subterráneas. “Parece haber modificado las aguas subterráneas de esta zona que se han estancado produciendo un almacenamiento que puede estar provocando que se esté moviendo la calle y ejerciendo una presión sobre el muro”, indicó Millán, advirtiendo del riesgo de que esa presión pudiera afectar a la calzada y a los inmuebles colindantes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió actuar con prudencia. “Decidimos proponer el desalojo de dos inmuebles y habilitamos el alojamiento de estos vecinos y vecinas en hoteles de la ciudad donde pudieran pasar la noche”, explicó el alcalde. Paralelamente, la empresa constructora comenzó a ejecutar obras de urgencia para contener el movimiento de tierras y está previsto que en las próximas horas se lleve a cabo la extracción del agua acumulada.

El alcalde hizo un llamamiento a la calma y subrayó que el seguimiento técnico continúa. “Se está trabajando de manera coordinada para poner solución al problema y que los vecinos y vecinas desalojados puedan volver cuanto antes con seguridad a sus viviendas”, afirmó. El regreso dependerá de la evolución de los trabajos y de los informes técnicos que se elaboren a lo largo del día.

