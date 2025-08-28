Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Inteligencia Artificial

Cuidado con estas fotos de destinos turísticos paradisiacos... hechas con Inteligencia Artificial

La clave para poder diferenciar una imagen real de otra creada con IA está en fijarse muy bien en cada detalle. Hay que revisar las fotos en busca de cosas que nos llamen la atención, elementos inusuales o, por ejemplo, fondos borrosos.

Fotos retocadas con IA

Paraísos creados con Inteligencia Artificial | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

Imagina que estás preparando tus vacaciones en Roma. Ya piensas en todo lo que vas a visitar, en tu lista aparece el Coliseo Romano, la Fontana di Trevi, el Panteón, la Basílica de San Pedro y las termas de Carcalla, entre otros sitios clave. Este último lo has visto en una foto en Redes Sociales en la que numerosos bañistas aparecen disfrutando del agua de estos baños públicos construidos en el año 211. Sin embargo, cuando llegas a destino la sorpresa es mayúscula. De esos baños idílicos que lucían bien conservados en aquella foto solo quedan las ruinas. Es solo un ejemplo de lo que nos puede ocurrir si confiamos todas nuestras expectativas turísticas a lo que vemos en Internet. Por eso, cuidado con dejarnos llevar por las fotos que encontramos en redes cuando elegimos destino de vacaciones: No todo es real. Parecen paraísos, pero están hechos con Inteligencia Artificial.

La "pirámide más antigua del mundo" en ruinas

Encontramos un caso similar con la que podría ser la pirámide más antigua del mundo, en Indonesia. Según una publicación de National Geographic, el yacimiento de Gunung Padang en Java podría contener edificaciones sepultadas que datan de la era paleolítica. Teniendo en cuenta este dato es normal, si quisiéramos visitarlo, pensar que nos vamos a encontrar una pirámide en ruinas. Sin embargo, la foto que circula en redes sobre esta edificación es bastante diferente. Una estructura grandiosa recubierta de arboleda. "No me puedo creer lo que estoy viendo, no es verdad", "parecen dos sitios diferentes", "es una estafa", nos comentan varios ciudadanos.

Una Torre de Pisa más inclinada de lo habitual, un Coliseo Romano bastante más restaurado o un Parque de Mesa Verde, en Colorado, que si de por sí es fascinante, las imágenes creadas con Inteligencia Artificial superan cualquier realidad.

Fijarse en los detalles

La clave para poder diferenciar una imagen real de otra creada con IA es fijarse muy bien en cada detalle. Hay que revisar bien las fotos en busca de cosas que nos llamen la atención, detalles inusuales, fondos borrosos, texturas extrañas o elementos distorsionados o en los que falta algo. Son algunas de las pistas que la propia imagen puede darnos para saber que no es real.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Estas son las multas a los turistas que no cumplen las normas y hacen imposible la convivencia

turistas

Publicidad

Economía

Vuelta al cole

La cuesta de enero se adelanta para los padres a septiembre con la vuelta al cole: lo que tienes que hacer para ahorrar

Fotos retocadas con IA

Cuidado con estas fotos de destinos turísticos paradisiacos... hechas con Inteligencia Artificial

Noruega.

¿Buscas trabajo? Noruega oferta más de 13.000 puestos para españoles

Un panel informativo de la T-2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat
Cataluña

Casi 30 vuelos cancelados y 50 con retraso en el aeropuerto Barcelona - El Prat por el mal tiempo

Un detenido por robar más de 10.000 joyas
OCU

¿Cuánto te darían por tus joyas de oro? La OCU revela las grandes diferencias entre ciudades y comercios

Alquilar una habitación ronda los 420 euros de media
Barómetro portal inmobiliario Idealista

Alquilar una habitación ronda los 420 euros de media

Hay muchos jóvenes que no se pueden permitir comprar una casa porque no tienen dinero para la entrada. Lo único que pueden hacer, de momento, es seguir de alquiler. De media, alquilar una habitación ronda los 420 euros.

Incendio Guadalajara
Trenes

Restablecida la circulación del AVE Madrid-Barcelona tras un incendio en Guadalajara

Adif ha informado de lo ocurrido este miércoles a través de sus canales oficiales.

Afectados por la DANA

El Gobierno activa las ayudas por los incendios mientras aún falta el 62% de los pagos prometidos por la Dana

Máquina de café haciendo café en un bar

Denuncian a una cafetería de Málaga por cobrar 10 céntimos por un vaso con hielo sin avisar

Trabajadores durmiendo en caravanas en Ibiza

Cientos de trabajadores en Ibiza viven en un asentamiento de chabolas: "El alquiler cuesta 1500 euros"

Publicidad