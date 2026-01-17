La cuesta de enero, cuesta: "Es el peor mes del año, se me está haciendo eterno"

Es la cuesta más conocida: "Cuesta, cuesta mucho", confiesa la mayoría. La famosa cuesta de enero hace temblar muchos bolsillos: "Siempre crees que es menos de los que piensa pero sí tiembla sí". De hecho, suele convertirse en un reto para el presupuesto familiar.

Los gastos acumulados durante las fiestas navideñas en detalles, celebraciones y reuniones familiares, suelen convertir enero en uno de los meses más complicados del año en términos económicos.

Ismael Moya, Catedrático de economía financiera de la UPV, insiste en que hacer un presupuesto antes de las fiesta puede suponernos un desahogo cuando llegan estas fechas: "Hay que tener disciplina financiera, para no pasarse de ese presupuesto. En caso de incurrir a deuda hay que entender el crédito que estamos contratando. La deuda nos permite comprar a corto plazo, pero nos olvidamos que tenemos que pagarla, y veces incluso con intereses".

Todo esto supone un daño en la salud mental de algunas personas. Iván Martí, psicólogo nos cuenta que "nos genera un estrés psicológico y fatiga mental. Pero no tenemos que sentirnos culpables, no hay que juzgarnos hay que saber con qué contamos y qué nos podemos gastar". Para eso recomienda hacer planes estos días que no supongan un gasto extra, como por ejemplo hacer deporte al aire libre.

Consejos para la cuesta de enero

Los expertos proponen una serie de medidas para hacer frente a mes "más difícil del año" y la mayoría gira entorno a la planificación. Saber organizar el presupuesto que tenemos es fundamental para sobrellevar el estrés financiero. Se trata de planificar las comidas con antelación, es decir, preparar un menú semanal va a permitirte saber qué necesitas y de qué puedes prescindir. Ir sin una lista responsable suele traducirse en caprichos.

El siguiente consejo es comprar productos de temporada. Algo que siempre nos recuerdan los expertos pero que no siempre cumplimos. Frutas y verduras propias del invierno suelen ser más baratas. Para ello, un buen detalle a tener en cuenta es no comprar con hambre, eso nos hará comprar en exceso y caer en productos menos saludables. Y en esta misma línea recomiendan congelar la compra, antes de caer en ultraprocesados que siempre van a ser más caros aunque puedan parecer más cómodos. Por eso, preparar platos caseros y congelar raciones para otros días nos ayudará a ahorrar.

Y por último ajustar el presupuesto y ser cautos con las rebajas. Aunque ahora nos parezca barato, puede salir caro -dicen los expertos- a la larga, si realmente no lo necesitábamos.

