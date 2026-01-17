Comprar los muebles de un hotel que cierra o llevarse los cubiertos de un restaurante ya es posible

Un hotel en pleno centro de Barcelona pone sus muebles en venta para crear un nuevo establecimiento y también dar una segunda vida a todas aquellas piezas que guarda este lugar. Espejos, sofás, colchones... Son algunos de los productos que podríamos encontrar este fin de semana en el hotel de cuatro estrellas '45 times Barcelona Hotel'.

No es la primera vez que se hace y cada vez es más habitual. Un hotel que va a cerrar, o como en este caso, un hotel de lujo de Barcelona que va a cambiar de titularidad y decide venderlo todo. Para los amantes del interiorismo y el coleccionismo... se pueden comprar hasta las máquinas de hielo. Eso sí, el acceso a este mercadillo se debe hacer mediante cita previa para así controlar el aforo y garantizar una buena organización. En pocos días, las entradas se agotaron.

Astrid Romero, una de las fundadoras de esta idea, en declaraciones a Antena 3 Noticias, asegura que la iniciativa está teniendo muy buena acogida y que la gente está "feliz" de conseguir objetos especiales para las estancias de su casa. Lo mejor son sus precios, piezas únicas que en el mercado pueden llegar a costar 3 o 4 veces más.

Llevarse los cubiertos de un restaurante después de comer

En Barcelona, además, existen otras opciones parecidas como la que ofrece el Restaurante de l'Àntic Colmado. Este establecimiento con un bufet libre de segunda mano —por un precio de 36,9€ para dos personas— permite llevarse desde los cubiertos con los que acabas de comer hasta las sillas o una máquina de escribir. Una iniciativa que busca concienciar del despilfarro en el mundo de la gastronomía.

El origen de esta idea fue por el influencer de @vaciamos Toni Parra, quien vacía casas, oficinas u hoteles desde hace 14 años y ofrece a establecimientos como el Antic Colmado los productos encontrados. Javier Calderón de la Barca, propietario del restaurante, asegura que "hay cosas que valen la pena volver a reciclar y si son gratis, mejor todavía". Preguntado por cómo se lo toma la gente al llegar a un restaurante al uso y poder llevarse todos los objetos que quiera, Javier asegura que la primera impresión es de "sorpresa".

