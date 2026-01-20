Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Accidente tren Adamuz

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía, con la circulación ferroviaria interrumpida, tras el accidente de tren de Adamuz

Iberia ha topado los precios a 150 euros por trayecto. Renfe ha activado un Plan Alternativo que se extenderá hasta que se restablezca la circulación.

Estaci&oacute;n de Atocha

Estación de AtochaEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

El accidente de tren de Adamuz ha obligado al corte de la circulación ferroviaria entre y no se sabe con ciencia cierta cuando se retomará la circulación por esta vía. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha apuntado al 2 de febrero como fecha a partir de la cual se podría recuperar la normalidad, el presidente de Renfe hoy indicaba que pasarán "tres o cuatro días" hasta que se restablezca el transporte ferroviario.

Mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte. Eso sí, el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús.

Con destino Sevilla Santa Justa y origen Madrid Puerta de Atocha los servicios especiales serán a las 7:00 horas, 11:00, 15:00 y 19:00. A las 09.00 h, las 12:00 h y las 17:00h las que tienen como destino Málaga María de Zambrano.

Desde Sevilla Santa Justa a Madrid Puerta de Atocha los servicios especiales serán a las 6.03 horas, las 9.55, las 14.01 y las 18.03, mientras que los procedentes de Málaga María Zambrano partirán a las 7.55, las 11.55 y las 15.55 horas.

Todas las plazas se comercializarán por un precio de 40 euros. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo del Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Sin ser línea de alta velocidad, con origen en Madrid Chamartín, serán a las 7:00 horas a Sevilla Santa Justa; a las 15:00 a Cádiz; a las 16:25 a Granada-Almería. En sentido inverso, de Andalucía a Madrid Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería (Huércal)-Granada, y a las 15.00 desde Sevilla Santa Justa.

En la media distancia, Renfe ha reforzado los servicios de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla con 736 plazas más en el corredor.

También se activa un dispositivo en autobús que cubren los itinerarios Algeciras-Málaga.

Por avión

Para quienes en lugar del tren contemplen el avión, Iberia ha incrementado cuatro vuelos más de Madrid a Sevilla y Málaga. "Estos cuatro vuelos se suman a los otros cuatro vuelos adicionales que ya habíamos incorporado", informó la aerolínea.

La compañía también informó de que habían topado los precios a 150 euros por trayecto desde Madrid en turista en los vuelos a/desde Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Comprar los muebles de un hotel que cierra o llevarse los cubiertos de un restaurante ya es posible

Comprar los muebles de un hotel que cierra o llevarse los cubiertos de un restaurante ya es posible

Publicidad

Economía

Estación de Atocha

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía, con la circulación ferroviaria interrumpida, tras el accidente de tren de Adamuz

Angrois, Chinchilla... los accidentes de tren más graves en España en los últimos años

Angrois, Chinchilla... los accidentes de tren más graves en España en los últimos años

Ayuda del SEPE artistas

El SEPE impulsa una ayuda de 600 euros durante 4 meses para quienes encadenan trabajos temporales en este sector

Interrumpidos los trenes entre Sevilla y Arahal y retrasos en Media Distancia y línea C1 de Cercanías
Transportes

Cómo puedo cambiar o anular mi billete de tren tras el accidente en Adamuz, Córdoba

El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos
ARANCELES

El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos

Red eléctrica
APAGÓN

Un apagón deja sin suministro eléctrico a La Gomera

Endesa ha anunciado que 17 minutos después del apagón, ya se había logrado salir de la situación de "cero energético".

El presidente de Paraguay recibe a Von der Leyen y a Costa en una jornada "histórica" para la UE y Mercosur
ACUERDO UE-MERCOSUR

La UE defiende el acuerdo con Mercosur por la "cooperación frente a polarización" mientras los pescadores intensifican sus protestas

La Unión Europea ha salido en defensa del histórico acuerdo comercial con Mercosur, firmado este 17 de enero en Asunción tras 26 años de negociaciones mientras parte del sector primario europeo muestra su malestar.

Galicia bate el récord de población extranjera

Galicia bate el récord de población extranjera y confirma que la inmigración ya es su principal motor demográfico y laboral

Pasajeros afectados por un problema en el trayecto Madrid-Gijón

Un nuevo problema en el trayecto de AVE Madrid-Gijón deja tirados a 240 personas

Imagen de archivo de dinero

La cuesta de enero, cuesta: "Es el peor mes del año, se me está haciendo eterno"

Publicidad