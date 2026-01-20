Cómo viajar entre Madrid y Andalucía, con la circulación ferroviaria interrumpida, tras el accidente de tren de Adamuz

El accidente de tren de Adamuz ha obligado al corte de la circulación ferroviaria entre y no se sabe con ciencia cierta cuando se retomará la circulación por esta vía. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha apuntado al 2 de febrero como fecha a partir de la cual se podría recuperar la normalidad, el presidente de Renfe hoy indicaba que pasarán "tres o cuatro días" hasta que se restablezca el transporte ferroviario.

Mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte. Eso sí, el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús.

Con destino Sevilla Santa Justa y origen Madrid Puerta de Atocha los servicios especiales serán a las 7:00 horas, 11:00, 15:00 y 19:00. A las 09.00 h, las 12:00 h y las 17:00h las que tienen como destino Málaga María de Zambrano.

Desde Sevilla Santa Justa a Madrid Puerta de Atocha los servicios especiales serán a las 6.03 horas, las 9.55, las 14.01 y las 18.03, mientras que los procedentes de Málaga María Zambrano partirán a las 7.55, las 11.55 y las 15.55 horas.

Todas las plazas se comercializarán por un precio de 40 euros. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo del Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Sin ser línea de alta velocidad, con origen en Madrid Chamartín, serán a las 7:00 horas a Sevilla Santa Justa; a las 15:00 a Cádiz; a las 16:25 a Granada-Almería. En sentido inverso, de Andalucía a Madrid Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería (Huércal)-Granada, y a las 15.00 desde Sevilla Santa Justa.

En la media distancia, Renfe ha reforzado los servicios de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla con 736 plazas más en el corredor.

También se activa un dispositivo en autobús que cubren los itinerarios Algeciras-Málaga.

Por avión

Para quienes en lugar del tren contemplen el avión, Iberia ha incrementado cuatro vuelos más de Madrid a Sevilla y Málaga. "Estos cuatro vuelos se suman a los otros cuatro vuelos adicionales que ya habíamos incorporado", informó la aerolínea.

La compañía también informó de que habían topado los precios a 150 euros por trayecto desde Madrid en turista en los vuelos a/desde Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez.