Accidente tren Adamuz
Cómo viajar entre Madrid y Andalucía, con la circulación ferroviaria interrumpida, tras el accidente de tren de Adamuz
Iberia ha topado los precios a 150 euros por trayecto. Renfe ha activado un Plan Alternativo que se extenderá hasta que se restablezca la circulación.
El accidente de tren de Adamuz ha obligado al corte de la circulación ferroviaria entre y no se sabe con ciencia cierta cuando se retomará la circulación por esta vía. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha apuntado al 2 de febrero como fecha a partir de la cual se podría recuperar la normalidad, el presidente de Renfe hoy indicaba que pasarán "tres o cuatro días" hasta que se restablezca el transporte ferroviario.
Mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte. Eso sí, el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús.
Con destino Sevilla Santa Justa y origen Madrid Puerta de Atocha los servicios especiales serán a las 7:00 horas, 11:00, 15:00 y 19:00. A las 09.00 h, las 12:00 h y las 17:00h las que tienen como destino Málaga María de Zambrano.
Desde Sevilla Santa Justa a Madrid Puerta de Atocha los servicios especiales serán a las 6.03 horas, las 9.55, las 14.01 y las 18.03, mientras que los procedentes de Málaga María Zambrano partirán a las 7.55, las 11.55 y las 15.55 horas.
Todas las plazas se comercializarán por un precio de 40 euros. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo del Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.
Sin ser línea de alta velocidad, con origen en Madrid Chamartín, serán a las 7:00 horas a Sevilla Santa Justa; a las 15:00 a Cádiz; a las 16:25 a Granada-Almería. En sentido inverso, de Andalucía a Madrid Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería (Huércal)-Granada, y a las 15.00 desde Sevilla Santa Justa.
En la media distancia, Renfe ha reforzado los servicios de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla con 736 plazas más en el corredor.
También se activa un dispositivo en autobús que cubren los itinerarios Algeciras-Málaga.
Por avión
Para quienes en lugar del tren contemplen el avión, Iberia ha incrementado cuatro vuelos más de Madrid a Sevilla y Málaga. "Estos cuatro vuelos se suman a los otros cuatro vuelos adicionales que ya habíamos incorporado", informó la aerolínea.
La compañía también informó de que habían topado los precios a 150 euros por trayecto desde Madrid en turista en los vuelos a/desde Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez.
