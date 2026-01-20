Cómo se revisan las vías del tren: así son los controles diarios para evitar incidencias

Las vías del tren en España se revisan de manera continua. No es un sistema puntual, sino un proceso constante que combina controles diarios y revisiones técnicas más exhaustivas. El objetivo es detectar cualquier anomalía antes de que pueda afectar a la circulación ferroviaria.

Cada día, antes de que empiecen los trayectos comerciales, un tren vacío recorre determinadas líneas para comprobar que la vía está despejada y en condiciones. A partir de ahí, entran en juego los técnicos especializados. "La plataforma de vía tiene que cumplir con unos parámetros y una geometría muy concretos", explica Luis Carcasona, responsable del sindicato ferroviario.

Las inspecciones no son solo visuales. Se realizan mediciones técnicas, controles con ultrasonidos y revisiones con maquinaria pesada. “Unas máquinas son las que nivelan la vía y otras las que la compactan”, detalla Carcasona. Estas tareas se hacen de forma periódica para asegurar que la infraestructura mantiene su estabilidad.

El tren auscultador, clave en las inspecciones

Uno de los elementos clave es el llamado tren auscultador, un convoy especializado que recorre la red con revisiones programadas. "Es un examen exhaustivo de la geometría de la vía", señala el experto. Este tren analiza el estado de los carriles, las sujeciones y posibles deformaciones que no siempre son visibles a simple vista.

También se revisan componentes fundamentales como el balasto, la grava sobre la que se asientan las vías, las traviesas y los carriles. "Todo eso tiene que estar perfectamente nivelado", apunta Carcasona. Un mal estado de alguno de estos elementos puede provocar vibraciones, un mayor desgaste del material rodante o incidencias en la circulación.

Otro punto especialmente vigilado son las soldaduras de los raíles. El desgaste o las fisuras pueden generar problemas con el paso continuo de los trenes. "Es un proceso muy estandarizado y muy controlado. Hay inspecciones de soldaduras y una normativa europea que, sin duda, se está cumpliendo", afirma el responsable sindical.

Estas tareas no las realiza directamente Adif, sino empresas privadas especializadas. "Son empresas contratadas", explica Carcasona, aunque la responsabilidad final y la supervisión del mantenimiento recaen en Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias.

Un trabajo constante, técnico y poco visible, pero clave para que los trenes circulen cada día con seguridad.

